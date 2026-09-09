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दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण : कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी सीबीआयचं मालवणी पोलिसांना पत्र

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं मालवणी पोलिसांना पत्र लिहून तपासाची सर्व मूळ कागदपत्रं तातडीनं हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे.

Disha Salian Case CBI Writes to Mumbai Police for Documents
दिशा सालियन प्रकरणात सीबीआयचं मालवणी पोलिसांना पत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 5:09 PM IST

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मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास अधिकृतपणे हाती घेतल्यानंतर आता केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI) वेगानं हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयनं मुंबई पोलिसांशी अधिकृत पत्रव्यवहार केला असून, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रं तातडीनं सोपवण्याची मागणी केली आहे.

मालवणी पोलिसांना पत्र प्राप्त : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा प्राथमिक तपास मुंबईतील मालवणी पोलीस ठाण्यात करण्यात आला होता. त्यामुळे सीबीआयनं थेट मालवणी पोलिसांना पत्र लिहून तपासाच्या सर्व फाईल्स, डायऱ्या आणि इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज मागवले आहेत. मालवणी पोलिसांना हे पत्र मिळालं असून, लवकरच सर्व मूळ कागदपत्रं सीबीआयच्या पथकाकडे सोपवली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

प्राथमिक चौकशी आणि सतीश सालियन यांचा जबाब होणार नोंद : मालवणी पोलिसांकडून सर्व कागदपत्रं आणि पुरावे ताब्यात घेतल्यानंतर सीबीआय या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू करेल. या चौकशीचा पहिला टप्पा म्हणून सीबीआय दिशाचे वडील सतीश सालियन यांचा सविस्तर जबाब नोंदवणार आहे. सतीश सालियन यांनी केलेल्या तक्रारी आणि आरोपांच्या आधारे हा जबाब नोंदवला जाईल.

पुढील दिशा ठरवणार : सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर, सीबीआय या प्रकरणात अधिकृत गुन्हा (FIR) दाखल करण्याबाबत आणि तपासाची पुढील दिशा निश्चित करण्याबाबत पावलं उचलणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर सीबीआय आता या प्रकरणाची अत्यंत सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा काय आहे निर्णय? : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयकडं सोपवला. या प्रकरणी सीबीआयनं रितसर गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय तपासयंत्रणेला दिलेत. प्रकरण कोणतंही असो सबळ पुराव्यांशिवाय कुणालाही आरोपी ठरवू नये, असं महत्त्वपूर्ण विधान या निकाल वाचनात न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोंसले यांच्या खंडपीठानं अधोरिखित केलंय. या प्रकरणात तपास अधिकारी म्हणून सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. हे अधिकारी याचिकाकर्त्याचा जबाब नोंदवतील आणि रितसर गुन्हा दाखल करतील. याचिकाकर्त्याच्या मुलीचा मृत्यू ज्या परिस्थितीत झालाय, त्याच्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा तपास सीबीआय करेल.

तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध वाजवी संशय घेण्याजोगी पुरेशी कारणं आहेत असं तपास अधिकाऱ्याला वाटल्याशिवाय, त्या व्यक्तीला आरोपी मानलं जाणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय. हा तपास 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' च्या तरतुदींनुसार केला जाईल व गुन्हा घडल्याचं निष्पन्न झालं, तर सक्षम न्यायालयासमोर योग्य तो अहवाल सादर केला जाईल. तपासात कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचं आढळून आलं, तर सक्षम न्यायालयासमोर योग्य ती 'समरी' (अंतिम अहवाल) सादर केली जाईल. मात्र, अशा परिस्थितीत, त्या अहवालाला आव्हान देणारी 'निषेध याचिका' दाखल करण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला असेल, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

28 ऑगस्ट रोजी राखून ठेवलेला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं 2 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला. निकाल जाहीर होताच कोर्टात उपस्थित दिशाचे वडील सतिश सालियन यांनी हात जोडून कोर्टाचे आभार मानले.

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TAGGED:

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