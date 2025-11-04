ETV Bharat / state

पुणे परिसरात 1300 बिबटे, रेस्क्यू सेंटरमध्ये पाठवण्यासाठी केंद्राशी चर्चा सुरू - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : पुणे जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात 13 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्यामुळे स्थानिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. शिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधींची बिबट्यांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची मागणी जोर लावून धरली. त्यामुळं पुणे परिसरातील बिबट्यांना रेस्क्यू सेंटरमध्ये पाठवण्यासाठी राज्य सरकारनं केंद्राशी चर्चा सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (4 नोव्हेंबर) पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

केंद्र सरकारसोबत प्राथमिक बोलणं : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "पुणे आणि अहिल्यानगर परिसरात जवळपास 1 हजार 300 बिबट्यांचा अधिवास असल्याचा अंदाज आहे. ते मानवी वस्तीत शिरत असल्याच्या घटना वारंवार समोर येत असल्यामुळं या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी भेट घेतली. या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारशी माझे प्राथमिक बोलणं झालं आहे. केंद्रीय वन मंत्र्यांशी आता मी सविस्तर चर्चा करणार आहे. आम्ही केंद्राला विनंती करणार आहोत, की बिबट्यांना पकडून रेस्क्यू सेंटरमध्ये रवानगी करण्याची परवानगी द्यावी. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात 'स्टरलायझेशन'चा प्रोग्राम राबवण्यास प्रचलित धोरणानुसार परवानगी द्यावी. कारण आता जंगलाच्या तुलनेत बिबट्यांची संख्या अधिक झालेली आहे. ज्यावेळी एखादा बिबट्या नरभक्षक होतो, त्यावेळेस त्याचा बंदोबस्त करण्याचीही परवानगी द्यावी, अशा सगळ्या परवानग्या केंद्र सरकारनं द्याव्यात, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.


विश्वचषक विजेत्या महिला खेळाडूंना रोख बक्षीस देणार : मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, "आयसीसी महिला विश्वचषकावर पहिल्यांदाच भारताचं नाव कोरणाऱ्या संघाचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले. याबाबतच्या अभिनंदन प्रस्तावाला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या खेळाडू स्मृती मानधाना, जेमिमा रॉड्रीग्ज, आणि राधा यादव यांना या ऐतिहासिक विजयातील भागीदारीसाठी रोख पारितोषिकानं गौरवान्वित करण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. संपूर्ण टीम जेव्हा मुंबईत असेल, त्यावेळी टीमचाही सत्कार आम्ही करणार आहोत," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


जनआरोग्य योजनेत आता 2 हजार 399 आजारांचा समावेश : आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत आतापर्यंत 1 हजार 300 आजार समाविष्ट होते. आज त्यात वाढ करून 2 हजार 399 आजारांकरिता या योजनेंतर्गत मान्यता दिलेली आहे. 5 लाखांपर्यंतचा खर्च सर्व नागरिकांकरता या योजनेंतर्गत केला जाईल. काही आजार असेही चिन्हित केलेले आहेत, ज्यात अधिकचा खर्च आहे, अशा आजारांमध्ये 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा खर्च देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आजारासाठीचे मदतीचे पॅकेज वाढवण्यात आलेले आहेत. काही ठिकाणी दुप्पट दर देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळं महाराष्ट्रातील गोरगरीबांना मोफत आणि चांगले उपचार मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

