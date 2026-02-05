पक्ष विलीनीकरणाची चर्चा अग्निसंस्कारांपूर्वीच सुरू, आम्ही अजून दुःखातून सावरलो नाही - आनंद परांजपे
"विलीनीकरणाची चर्चा कोणी सुरू केली? अग्निसंस्कार होण्याआधीच कुणी बोलायला सुरुवात केली. त्यामुळं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वेदना होतात," असं आनंद परांजपे म्हणाले.
Published : February 5, 2026 at 8:06 PM IST
मुंबई : "महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जाण्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून आम्ही अजूनही त्या दुःखातून सावरलेलो नाही. आमचं दैवत, आमचा नेता आमच्यात नाही. आतूनच सावरलेलो नाही, या भावनेनेच आम्ही एवढे दुःखी आहोत की विलीनीकरण आणि पुढच्या गोष्टी या विचारांमध्ये आम्ही येतही नाही," असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी व्यक्त केलं.
विलीनीकरणाबाबत पक्षाची भूमिका आधीच स्पष्ट : "विलीनीकरणाची चर्चा कोणी सुरू केली? अग्निसंस्कार होण्याआधीच कुणी बोलायला सुरुवात केली. त्यामुळं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वेदना होतात," असं आनंद परांजपे म्हणाले. तसंच "विलीनीकरणाबाबत प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पक्षाची भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं 2 जुलै 2023 रोजी मोदींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या एनडीए सरकारमध्ये सहभाग घेतला आणि महाराष्ट्रात महायुतीमध्ये सामील झाला. त्यामुळं ज्यांना विलीनीकरणाची घाई लागलेली आहे. त्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, कोणाचा पक्ष कोणाच्या पक्षात जाणार हेही सांगावं," असं आनंद परांजपे यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "या निर्णयाबाबत राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल, प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, उपमुख्यमंत्री व विधिमंडळातील नेत्या सुनेत्रा वहिनी, ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ साहेब, दिलीप वळसे पाटील आणि धनंजय मुंडे हे सर्व मिळून निर्णय घेतील. सध्या मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते अजितदादा पवार साहेबांच्या जाण्याने झालेल्या दुःखातून सावरत आहेत," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आरोप करणं म्हणजे निचपणा : संजय राऊत यांच्याकडून पार्थ पवार यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आनंद परांजपे म्हणाले, "संजय राऊत हे सकाळी नऊ वाजताचा भोंगा आहेत. ते कायम राजकीय आरोप करत असतात. त्यांनी सल्ला शिवसेना नेत्यांना द्यावा. ते त्यांच्या पक्षासाठी जास्त भल्याच राहील. दहा दिवस शोक पाळला जातो. मात्र प्रफुल पटेल, तटकरे, भुजबळ यांनी दिनचर्या सुरू केली म्हणून त्यांनी नालायक प्रवृत्ती दाखवली, असा आरोप करणं म्हणजे निचपणा आहे. तसंच पुढं जाऊन अपघातात प्रफुल पटेल, तटकरे, पार्थ पवार यांनी काही केलं नाही ना? असा संशय व्यक्त करणं, ही घोर नालायकपणाची बाब आहे. एका मुलानं आपले वडील गमावले आहेत, दोन नेत्यांनी सर्वोच्च नेता गमावला आहे आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आपलं दैवत गमावलं आहे. अशा वेळी अशी टिप्पणी करणे, याहून वाईट काही असू शकत नाही," असं आनंद परांजपे यांनी म्हटलं आहे.
महायुतीमध्ये विलीन होणार का? : "8 फेब्रुवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अजित पवारांसोबत विलीनीकरणाबाबत झालेल्या चर्चेचे पुरावे देणार आहेत, असं सांगितलं जात आहे. ज्यांना विलीनीकरणाची घाई आहे. त्यांनी केंद्रात मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली एनडीएमध्ये सहभागी होणार का आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीमध्ये विलीन होणार का, हे स्पष्ट करावे," असं आव्हानही आनंद परांजपे यांनी दिलं. तसंच, "2 जुलै रोजी अजितदादा पवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर आम्ही आजही ठाम आहोत आणि उद्याही ठाम राहू," असं त्यांनी सांगितलं.
प्रसिद्धीसाठी सो कॉल्ड समाजसेविका : अंजली दमानिया न्यायालयात जाणार असल्याच्या वक्तव्यावर बोलताना आनंद परांजपे म्हणाले, "संविधानानं त्यांना अधिकार दिले आहेत. त्या यापूर्वीही अनेक वेळा कोर्टात गेल्या आहेत. मात्र त्यांनी केलेला एकही आरोप आजपर्यंत टिकलेला नाही. केवळ प्रसिद्धीसाठी सो कॉल्ड समाजसेविका असे आरोप करत राहतात," अशी टीका आनंद परांजपे यांनी केली. तसंच "राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल विकास खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या समितीचा अहवाल यायला आठ ते दहा दिवस लागतील. अहवाल आल्यानंतर जे सत्य असेल ते महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर येईल," असंही परांजपे यांनी माध्यमांना सांगितलं.
पवार कुटुंब, कुटुंब म्हणून आजही एकत्र : पवार कुटुंब एकत्र राहावे, या रोहित पवार यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना आनंद परांजपे म्हणाले की, "ज्या माऊलीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तिनं स्वतःला सावरून अजितदादा पवार यांना अभिप्रेत असलेली जबाबदारी स्वीकारली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात जे आहे, तेच पुढील काळात होईल. आमच्या पक्षाचे निर्णय आमचे नेतेच घेतील. दुसऱ्यांना काय वाटतं, यावर आमचे निर्णय होत नाहीत. अजितदादा हयात असताना पवार कुटुंब हे कुटुंब म्हणून एकत्र होतं आणि पवार कुटुंब, कुटुंब म्हणून आजही एकत्र आहे आणि उद्याही राहील," असं आनंद परांजपे यांनी सांगितलं.
