अजित पवारांच्या मृत्यू प्रकरणावरून विधान परिषदेत गदारोळ; मुख्यमंत्र्यांच्या सवडीनुसार लवकरच होणार चर्चा

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूच्या चौकशीवरून विधान परिषदेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

अजित पवार (File Photo)
Published : March 17, 2026 at 7:32 PM IST

मुंबई : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यू प्रकरणावर चर्चा होत नसल्यामुळं मंगळवारी विधान परिषदेत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या प्रकरणाभोवती संशयाचं वातावरण असल्याचा आरोप करत आमदारांनी संताप व्यक्त केला. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्यानंतर सभापती राम शिंदे यांनी हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्र्यांच्या सवडीनुसार सोमवारपर्यंत चर्चा घेतली जाईल, असं आश्वासन दिल्यानंतर वातावरण शांत झालं.

चर्चा न झाल्यानं विरोधक आक्रमक : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा २८ जानेवारी २०२६ रोजी विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शोकप्रस्ताव मांडून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. मात्र, त्यांच्या मृत्यूबाबत अनेक शंका उपस्थित होत असल्यानं या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली होती. सभापतींनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती, तरी तीन आठवडे उलटूनही चर्चा न झाल्यानं विरोधक आक्रमक झाले आहेत. वारंवार तारखा दिल्या जात असल्याचा आरोप करत अमोल मिटकरी यांनी राज्यातील नागरिकांना या प्रकरणाबाबत सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं. काँग्रेसचे भाई जगताप यांनीही या मागणीला पाठिंबा देत, एवढ्या मोठ्या नेत्याच्या मृत्यूत निष्काळजीपणा असू शकतो, असा आरोप केला.


सभागृहात गोंधळाचं वातावरण : तसंच, शशिकांत शिंदे यांनी सत्य बाहेर येऊ नये म्हणून चर्चा टाळली जात आहे का? असा सवाल उपस्थित केलाय. सचिन अहिर यांनी केवळ शोकप्रस्ताव पुरेसा नसून सखोल चर्चा झाल्यास चौकशीची दिशा स्पष्ट होईल, असं मत व्यक्त केलंय. या पार्श्वभूमीवर काहीकाळ सभागृहात गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील शंका दूर करण्यासाठी आणि अपघातामागील कारणांचा उलगडा करण्यासाठी चर्चा आवश्यक असल्याचं सभापती राम शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अनुपस्थितीमुळं चर्चा पुढे ढकलावी लागली. बुधवारी किंवा येत्या सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वेळेनुसार ही चर्चा आयोजित केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

