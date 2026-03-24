सभापतींचे अधिकार नेमके किती?; आयपीएस अधिकाऱ्याच्या निलंबन निर्देशावरून विधानपरिषदेत चर्चा, मुख्यमंत्री म्हणाले 'रुलिंग' येणार

साताऱ्याचे आयपीएस तुषार दोषी यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले होते. यावर आज विधानपरिषदेत चर्चा झाली.

मुंबई : विधानपरिषदेत आज सभापती, उपसभापती आणि तालिका सभापती यांच्या अधिकारांबाबत मोठी चर्चा झाली. विशेषतः उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे दिलेले निर्देश आणि त्यावरून निर्माण झालेला वाद यामुळं सभागृहात संभ्रमाचं वातावरण पाहायला मिळालं. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सभापती त्या स्थानावर बसले असताना परिस्थितीनुरूप निर्देश देऊ शकतात. पण वस्तुस्थिती पाहूनच सरकारकडून कारवाई केली जाते, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.


सभापतींना स्वतः थेट कारवाई करण्याचे अधिकार आहे का : या प्रश्नावर बोलताना अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं की, सभापतींना सरकारला निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, सभापतींना स्वतः थेट कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत की नाही, हा मूळ प्रश्न आहे. दरम्यान, प्रवीण दरेकर यांनीही हा मुद्दा उपस्थित करत सभापतींच्या अधिकारांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी केली. त्यांनी विचारलं की, सभापती किंवा उपसभापतींना सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित किंवा बडतर्फ करण्याचा अधिकार आहे का? या चर्चेत शशिकांत शिंदे यांनीही सहभाग घेत जुने संदर्भ दिले. त्यांनी सांगितलं की, पूर्वी तालिका अध्यक्षांनी एका अधिकाऱ्यावर कारवाई केल्यानंतर तो निर्णय नंतर बदलण्यात आला होता. त्यामुळं अशा निर्देशांचे कायदेशीर स्थान काय, यावर स्पष्टता आवश्यक आहे.



वस्तुस्थिती तपासूनच पुढील कारवाई : याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, सभापती किंवा उपसभापती त्या स्थानावर बसले असताना परिस्थितीनुरूप निर्देश देऊ शकतात. मात्र ते 'ब्रह्मवाक्य' नसते. उपसभापतींनी दिलेल्या निर्देशांबाबत वस्तुस्थिती तपासूनच पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. या सर्व घडामोडींवर मुख्यमंत्री यांनी भूमिका स्पष्ट करत सांगितलं की, या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी केली जाईल. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. तसेच या विषयावर सभापती आज किंवा उद्या अधिकृत रुलिंग देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.



जुने संदर्भ काय सांगतात? : भारतीय संसदीय परंपरेनुसार, सभापती/अध्यक्षांना सभागृह चालवण्याचे, शिस्त राखण्याचे आणि सरकारला निर्देश देण्याचे अधिकार असतात. मात्र, प्रशासनातील सनदी अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई (जसे निलंबन/बडतर्फी) करण्याचा अधिकार सामान्यतः कार्यकारी (सरकार) कडेच असतो. पूर्वी काही प्रकरणांमध्ये सभापतींनी कडक निर्देश दिले असले, तरी अंतिम कारवाई सरकारमार्फतच झाली आहे. काहीवेळा तालिका अध्यक्ष किंवा पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश नंतर सरकारनं तपासून बदलले किंवा रद्द केलेले उदाहरणेही आहेत. सभापती आणि उपसभापती यांच्या अधिकारांच्या मर्यादाबाबत आजही सदस्यांच्या मनात संभ्रम असल्याचं या चर्चेतून स्पष्ट झालं. आयपीएस किंवा आयएएस अधिकाऱ्याच्या निलंबन निर्देशाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आता सभापतींच्या रुलिंगकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

