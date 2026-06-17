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पुण्याच्या 'NCL'चा मोठा शोध: अस्सल जांभूळ मधामध्ये ग्लुकोज कमी, अँटिऑक्सिडंट्स जास्त; वैज्ञानिक पुराव्यांवर शिक्कामोर्तब!

पुण्यातील CSIR-NCL च्या शास्त्रज्ञांनी चार वर्षांच्या संशोधनानंतर सिद्ध केले की, अस्सल जांभूळ मधामध्ये ग्लुकोजचे प्रमाण कमी आणि अँटिऑक्सिडंट्स जास्त असल्याने तो आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर आहे.

CSIR NCL Pune jamun honey study
पुण्याच्या 'NCL'चा मोठा शोध (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 8:53 PM IST

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पुणे : पारंपारिक औषधोपचारात आणि आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानल्या जाणाऱ्या जांभळाच्या मधाचे औषधी गुणधर्म आता वैज्ञानिक पुराव्यांसह सिद्ध झाले आहेत. पुणे येथील सीएसआयआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेतील शास्त्रज्ञांनी अस्सल जांभूळ मधामध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण कमी आणि अँटिऑक्सिडंट घटकांचं प्रमाण जास्त असल्याचे ठोस वैज्ञानिक पुराव्यांसह सिद्ध केलं आहे. या निष्कर्षांमुळं जांभूळ मध हा अधिक आरोग्यदायी नैसर्गिक गोड पदार्थ असल्याची पारंपरिक समज अधिक बळकट झाली आहे. डॉ. उदय किरण मरेली यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन पथकानं महाराष्ट्रातील महाबळेश्वर परिसरातून संकलित केलेल्या 82 अस्सल जांभूळ मधाच्या नमुन्यांचा गेल्या चार वर्षापासून संशोधन करण्यात आलं असून या संशोधनातून ही माहिती समोर आली आहे.

जांभूळ मध हा एक उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो : "या संशोधनात न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स (NMR) आणि मास स्पेक्ट्रोमेट्री (MS) यांसारख्या अत्याधुनिक वैज्ञानिक तंत्रांचा वापर करून संशोधकांनी जांभूळ मधाची वैशिष्ट्यपूर्ण रासायनिक रचना प्रथमच सविस्तरपणे उलगडून दाखवली. त्याची अस्सलता पडताळण्यासाठी एक भक्कम वैज्ञानिक आधार निर्माण केला आहे. या अभ्यासात असं आढळून आलं की जांभूळ मधामध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण तुलनेने कमी, तर फ्रुक्टोजचं प्रमाण अधिक असते. साखरेचं हे संयोजन रक्तप्रवाहात साखरेचं प्रमाण तुलनेनं हळूहळू वाढण्याशी संबंधित मानलं जातं. त्यामुळं कमी ग्लायसेमिक प्रभाव असलेले अन्नपदार्थ शोधणाऱ्या व्यक्तींसाठी जांभूळ मध हा एक उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो, अशी दीर्घकालीन धारणा या निष्कर्षांमुळं अधिक दृढ झाली आहे," असं एनसीएलचे अध्यक्ष डॉ.आशिष लेले यांनी सांगितलं.

CSIR NCL Pune jamun honey study
पुण्याच्या 'NCL'चा मोठा शोध (ETV Bharat Reporter)

फसवणूक रोखण्यासाठी संशोधन अत्यंत महत्त्वाचं : "भारतीय मधांसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करण्याच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे. प्रयोगशाळेनं एक 'प्रोटोटाईप टेस्टिंग प्लॅटफॉर्म' देखील तयार केला आहे. याद्वारे भारतीय मधाची सत्यता आणि त्यांचा भौगोलिक उगम पडताळता येणार आहे. सध्या जगभरात मधातील भेसळ ही एक चिंतेची बाब बनली आहे. अशा स्थितीत मधाच्या गुणवत्तेचं मानक ठरवण्यासाठी, सत्यता तपासण्यासाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हे संशोधन अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे," असं एनसीएलचे संशोधक डॉ. उदय किरण मरेली म्हणाले.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना डॉ. आशिष लेले आणि डॉ. उदय किरण मरेली (ETV Bharat Reporter)

उत्पादनांमध्ये स्पष्ट फरक ओळखता येतो : "संशोधकांनी या मधामध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळणारी अनेक जैवसक्रिय संयुगं जसं की फेनॉलिक आम्ले आणि फ्लॅव्होनॉइड्स यांचीही ओळख पटवली आहे. ही संयुगे मधाच्या उच्च अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांसाठी जबाबदार असून, शरीरातील हानिकारक मुक्त मूलकांमुळं होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. त्यामुळं ही संयुगे एकूण आरोग्यासाठी लाभदायक मानली जातात. या संशोधनातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष म्हणजे अस्सल जांभूळ मध ओळखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली विश्वासार्ह पद्धत आहे. परागकणांच्या विश्लेषणावर आधारित पारंपरिक पद्धती मधाचा पुष्पीय स्रोत नेहमी अचूकपणे निश्चित करू शकत नाहीत. त्याऐवजी या अभ्यासात विकसित करण्यात आलेल्या प्रगत रासायनिक प्रोफाइलिंग तंत्रामुळं जांभूळ मधाचा एक विशिष्ट रेणवीय ठसा तयार होतो. ज्याच्या मदतीनं अस्सल जांभूळ मध आणि भेसळयुक्त अथवा चुकीच्या लेबलिंगखाली विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमध्ये स्पष्ट फरक ओळखता येतो," असं एनसीएलचे संशोधक डॉ. उदय किरण मरेली यांनी सांगितलं.

CSIR NCL Pune jamun honey study
पुण्याच्या 'NCL'चा मोठा शोध (ETV Bharat Reporter)

संशोधनाचे निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकामध्ये प्रकाशित : "जगभरात मधातील भेसळीबाबत वाढत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, हे संशोधन भारतामध्ये मधाची अस्सलता पडताळणी, गुणवत्ता हमी आणि फसवणूक शोधण्यासाठी वैज्ञानिक निकष विकसित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यासोबतच देशी मधाच्या विविध प्रकारांचे बाजारमूल्यही वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. हे संशोधन भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण मधांच्या राष्ट्रीय डेटाबेस निर्मितीसाठी सीएसआयआर-एनसीएलतर्फे सुरू असलेल्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. प्रयोगशाळेनं एक प्रोटोटाईप चाचणी व्यासपीठही विकसित केले असून, राष्ट्रीय डेटाबेसच्या सहाय्यानं भारतीय मधाच्या विविध प्रकारांची अस्सलता आणि भौगोलिक उगम पडताळणं तसंच भेसळ ओळखणं शक्य होणार आहे. या संशोधनाचे निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झाले आहेत," असं एनसीएलचे संशोधन डॉ. उदय किरण मरेली यांनी सांगितलं.

CSIR NCL Pune jamun honey study
पुण्याच्या 'NCL'चा मोठा शोध (ETV Bharat Reporter)

आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतं : "या संशोधनात असं आढळले की, जांभळाच्या मधात ग्लुकोजचं प्रमाण कमी आणि फ्रुक्टोजचं प्रमाण जास्त असते. हे विशिष्ट संयोजन रक्तामध्ये अत्यंत संथ गतीनं साखर सोडण्यास मदत करते. त्यामुळं ज्या लोकांना रक्तातील साखरेवर नियंत्रण ठेवायचं आहे किंवा कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले अन्नपदार्थ वापरायचे आहेत. त्यांच्यासाठी हा मध सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो. जांभूळ मधात फिनोलिक ॲसिड आणि फ्लेव्होनॉइड्स यांसारखी अनेक नैसर्गिक संयुगे मुबलक प्रमाणात आढळली आहेत. जी मधाला मजबूत अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म प्रदान करतात आणि हे अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील हानिकारक फ्री रॅडिकल्स नष्ट करून पेशींचं नुकसान टाळतात आणि एकंदर आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात," असं डॉ. उदय किरण मरेली यांनी सांगितलं.

CSIR NCL Pune jamun honey study
पुण्याच्या 'NCL'चा मोठा शोध (ETV Bharat Reporter)

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CSIR NCL JAMUN HONEY STUDY
पुण्याच्या एनसीलचा मोठा शोध
जांभूळ मध
JAMUN HONEY STUDY
CSIR NCL PUNE JAMUN HONEY STUDY

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