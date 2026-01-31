ETV Bharat / state

भाजपा पदाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, पाच वर्षांसाठी सदस्यत्व स्थगित करत पक्षातून हकालपट्टी

कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील तिघांवर भाजपाने शिस्तभंगाची कारवाई करत त्यांची पाच वर्षांसाठी पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.

भाजपा पदाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
भाजपा पदाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

January 31, 2026

सातारा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत बंडखोरी आणि पक्षांतर करणाऱ्यांचे प्राथमिक सदस्यत्व स्थगित करत भाजपाने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. संपूर्ण राज्यात अशी कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु, काही निष्ठावंतांच्या बाबतीत अन्याय देखील झाला आहे. त्यामुळं त्यांनी या कारवाईबद्दल तीव्र खेद व्यक्त केला आहे.


तिघांची भाजपामधून हकालपट्टी : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि सातारा जिल्हाध्यक्षांच्या सूचनेनुसार पक्षविरोधी काम केल्याबद्दल कराड उत्तरविधानसभा मतदार संघातील तिघांचे प्राथमिक सदस्यत्व स्थगित करत पाच वर्षांसाठी त्यांची भाजपामधून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ, ॲड. महादेव साळुंखे आणि सचिन नांगरे यांचा समावेश आहे.

भाजपा पदाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
भाजपा पदाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary action Against BJP Workers)



पाच वर्षांसाठी केली हकालपट्टी : सदस्यत्व स्थगित आणि पाच वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आलेल्या तीनपैकी भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ आणि ॲड. महादेव साळुंखे यांच्यावर पक्षानेच अन्याय केल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत पदाधिकारी अथवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय झाला असेल तर सर्वांना समान न्यायाची वागणूक का नाही? असा त्यांचा सवाल आहे.


निवडणुकीची केली होती जोरदार तयारी : भाजपाचे माजी कराड उत्तर तालुकाध्यक्ष ॲड. महादेव साळुंखे यांनी उंब्रज गटातून निवडणुकीची जोरदार तयारी केली होती. पक्षाचा प्रत्येक कार्यक्रम त्यांनी मतदारसंघात राबवला आहे. त्या जोरावर त्यांनी पक्षाकडं उमेदवारी मागितली होती. पक्षाच्या अंतर्गत सर्व्हेमध्ये ते आघाडीवर होते. तरी देखील त्यांना डावलले. भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांच्या साटेलोटे आणि सोयीच्या राजकारणाचा ते बळी ठरले. म्हणून शिवसेनेत प्रवेश करून धनुष्यबाण चिन्हावर ते रिंगणात उतरले आहेत.


भाजपाचे निष्ठावंत निवडणूक रिंगणात : भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ यांनी कोपर्डे हवेली गटातून पत्नीच्या उमेदवारीची मागणी केली होती. मात्र, त्यांना उमेदवारी तर नाकारलीच. शिवाय शिवसेनेत असलेल्या त्यांच्या विरोधकाच्या भावजयीला उमेदवारी देऊन भाजपाने निष्ठावंताचा अपमान केला. त्यावर कहर म्हणजे भाजपाचे माजी सातारा जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम यांच्या भावजयीला मात्र पुसेसावळी गटातून उमेदवारी दिली आहे. त्याचबरोबर कोरेगावचे शिवसेना (शिंदे) आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नीलाही भाजपाने उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळं बंडाचे निशाण फडकवत भाजपाचे निष्ठावंत निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.

