भंडारदरा धरणातून 15 हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू; रंधा धबधबा दुथडी भरून वाहू लागला
पाणलोटातील चेरापुंजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घाटघर आणि रतनवाडी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे.
Published : July 24, 2026 at 1:10 PM IST
अहिल्यानगर : उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्याचे जीवनमान समृद्ध करणाऱ्या भंडारदरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आषाढसरींचा जोर कायम असून, मुसळधार पावसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू आहे. 11.039 दलघफू क्षमतेच्या भंडारदरा धरणात सुमारे 95 टक्के पाणीसाठा झाल्याने धरणाची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने प्रवरा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू केला आहे. पाणलोटातील चेरापुंजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घाटघर आणि रतनवाडी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे.
भंडारदरा धरणाची पाणीपातळी सातत्याने वाढतेय : डोंगर-दऱ्यांमधून कोसळणारे असंख्य धबधबे आक्राळविक्राळ रूप धारण करून धरणात मोठ्या वेगाने पाणी आणत आहेत. त्यामुळे भंडारदरा धरणाची पाणीपातळी सातत्याने वाढत आहे. काल सकाळी संपलेल्या 24 तासांत धरणात तब्बल 1095 दलघफू नव्या पाण्याची भर पडली. वाढती आवक लक्षात घेऊन धरणातील पाणीपातळी स्थिर ठेवण्यासाठी काल सकाळपासून विद्युतगृहातून 830 क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलाय. याशिवाय स्पिलवेमधून 15 हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात येत असल्याने पुढील रंधा धबधबा प्रचंड वेगाने कोसळत असून, त्याने आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलंय.
काही ठिकाणी वीजखांब कोसळले : दरम्यान, पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटल्या असून, काही ठिकाणी वीजखांब कोसळले आहेत. वीजतारा तुटल्याने अनेक भागांतील वीजपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. वादळी वाऱ्यामुळे काही घरांची कौले उडून गेली असून नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. सततच्या पावसामुळे जनावरांचेही हाल होत आहेत. काही ठिकाणी शेतबांध फुटल्याने भाताची रोपे वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अकोलेचे आमदार किरण लहामटे यांनी स्वतः रस्त्यावर पडलेल्या झाडांच्या फांद्या हटवून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मदत केली. भंडारदरा परिसरात मुसळधार पाऊस, धोकादायक वारे आणि धबधब्यांचा वाढलेला प्रवाह लक्षात घेता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी प्रशासनाने भंडारदरा परिसरातील सर्व पर्यटनस्थळे पुढील आदेशापर्यंत पर्यटकांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
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