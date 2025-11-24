आयफोन असेल तरच दिव्यांगांना मेट्रो प्रवासात सवलत?
मुंबईतील मेट्रो प्रवासात दिव्यांग प्रवाशांना मोफत प्रवास सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आता केली जात आहे.
Published : November 24, 2025 at 8:58 AM IST
मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) नं दिव्यांग प्रवाशांसाठी 25 टक्के सवलतीची घोषणा केली असली, तरी ही सुविधा सध्या केवळ आयफोन (iOS) वापरकर्त्यांसाठीच उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळं दिव्यांग प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. "जगण्यासाठी क्षणा क्षणाला संघर्ष करणारा दिव्यांग व्यक्ती लाख-दीड लाखाचा आयफोन कुठून खरेदी करणार? याचा विचार सरकारनं करायला हवा होता. किंबहुना तांत्रिक अडचण होती, तर ती दूर केल्यानंतरच घोषणा करायला हवी होती," अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया दिव्यांग प्रवाशांसाठी सातत्यानं संघर्ष करणारे ‘पत्रकार रुग्णमित्र’ दीपक कैतके यांनी दिली. दुसरीकडं, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी याबाबत हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून दिव्यांगांना मेट्रो प्रवास 100 टक्के मोफत करण्याची मागणी केलीय.
नेमकी अडचण काय? : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) नं रविवार, 23 नोव्हेंबरपासून दिव्यांग प्रवाशांसाठी 25 टक्के सवलतीची घोषणा केली होती. ही सवलत MetroConnect-3 अॅपद्वारे सक्रिय केली गेली असून, ती दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकांसाठी लागू होणार आहे. मात्र, MMRC च्या जनसंपर्क अधिकारी वैदेही मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सध्या ही सुविधा फक्त iOS (Apple) प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी आवश्यक असलेले अॅप अपडेट Google Play Store वर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे." "मंजुरी मिळताच ही सुविधा लवकरच सर्व अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून देऊ," असंही मोरे यांनी स्पष्ट केलं.
100 टक्के सवलत द्या : राज्यात महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात (MSRTC) महिलांसाठी 50 टक्के सवलत लागू असून, ही 50 टक्के रक्कम शासनाकडून परतावा स्वरूपात दिली जाते. या धर्तीवर दिव्यांग प्रवाशांसाठीही मेट्रोमध्ये अशाच प्रकारची सवलत द्यावी, अशी मागणी दिव्यांग संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. मात्र, MMRC च्या 25 टक्के सवलतीवरूनही असंतोष आहे. "मुंबई मेट्रो स्थानकांमध्ये आणि गाड्यांमध्ये दिव्यांग अनुकूल सुविधा अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध नाहीत. ब्रेल साइनेज, व्हीलचेअर रॅम्प, आवाज-आधारित सूचना आणि प्राधान्य प्रवेश यांसारख्या सुविधा अपूर्ण असल्यानं अनेक दिव्यांग प्रवाशांना सहकारी व्यक्तीची मदत घ्यावी लागते. या अतिरिक्त अडचणींचा विचार करता, दिव्यांग बांधवांना मेट्रो प्रवासात संपूर्ण 100 टक्के सवलत देणे आवश्यक असल्याची मागणी वाढली आहे," असे दीपक कैतके म्हणाले.
रामदास आठवले यांचा हस्तक्षेप : या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी तातडीनं हस्तक्षेप केलाय. कैतके यांच्या मागणीला पूर्ण समर्थन देत आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे. पत्रात आठवले म्हणतात, "दिव्यांग प्रवाशांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने आणि मेट्रो हा त्यांच्यासाठी सुटसुटीत, सुरक्षित आणि नेमक्या वेळी पोहोचणारा प्रवासमार्ग असल्याने, मेट्रो प्रवासावर 100 टक्के मोफत सुविधा देणे अत्यावश्यक आहे. राज्य सरकारने विविध स्तरावर दिव्यांगांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या असल्या, तरी मेट्रोमधील मोफत प्रवास सुविधा हा त्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी निगडित मोठा दिलासा ठरू शकतो."
