‘माझी स्टाइल, माझा फोटो वापरल्यास कारवाई’; चाकणकरांच्या इशाऱ्यावरून राजकीय वातावरण तापलं!
रुपाली चाकणकर यांच्या ट्रेडमार्क नोंदणीच्या दाव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. रुपाली ठोंबरे पाटील, संगीता तिवारी आणि दिग्दर्शक स्वरूप सावंत यांनी त्यांच्यावर टीका केली.
Published : November 15, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 8:54 PM IST
पुणे : नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर आधारित ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’ या चित्रपटावरून राज्याच्या राजकारणात वाद निर्माण झालाय. या पार्श्वभूमीवर राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमुळं नव्या वादाला तोंड फुटलंय.
आपल्या नावाचा, फोटोचा, ओळखीचा आणि वैयक्तिक शैलीचा पूर्वपरवानगीशिवाय व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय. त्यांच्या या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील आणि संगीता तिवारी यांनी टीका केली. तर चित्रपटाचे दिग्दर्शक स्वरूप सावंत यांनीही यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
रुपाली चाकणकर यांच्या ट्विटमध्ये काय? : राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, माझं नाव, माझा फोटो, माझी ओळख, माझी वैयक्तिक शैली आणि स्वतःला सादर करण्याची माझी विशिष्ट पद्धत यासंदर्भात ट्रेडमार्क नोंदणी करण्यात आली आहे. माझ्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणीही माझं नाव, फोटो, ओळख किंवा माझ्या विशिष्ट शैलीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी अथवा व्यावसायिक कारणासाठी वापर करू नये. तसेच, माझ्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे फोटो, व्हिडिओ, चित्रपट, रील, टीझर, प्रमोशनल साहित्य किंवा इतर कोणतीही सामग्री तयार करणे, वापरणे अथवा प्रसिद्ध केल्यास, अशा व्यक्तीविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. संबंधित साहित्य जप्त करण्याची मागणी करण्यात येईल. तसेच दोषींना फौजदारी तसेच दिवाणी कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिलाय.
रुपाली ठोंबरे पाटील यांची चाकणकरांवर टीका : चाकणकर यांच्या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी जोरदार टीका केली. त्या म्हणाल्या, "राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना मेंदू असून तो न वापरण्याबाबत त्यांनी थोडं तरी आत्मपरीक्षण करावं. सातत्यानं आठ-दहा दिवसांनी मीडियाच्या प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी काही ना काही करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."
राजकारणात स्थिरावण्यासाठी केलेला आटापिटा- पुढे त्या म्हणाल्या की, अशोक खरात प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर त्या प्रकरणाबाबत जनतेने बोलू नये, यासाठी कायद्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. ज्या पदावर त्या कार्यरत होत्या, त्या पदाला न्यायालयीन न्यायाधीशांसारखे अधिकार होते. सीपी, एसपी त्यांना सॅल्यूट करत होते. मात्र, पदाचा गैरवापर आणि चुकीच्या वागणुकीमुळं आज त्यांना पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रारी देण्याची वेळ आली. "माझ्याविरोधात कोणी बोलू नये, यासाठी सर्वसामान्य जनतेपासून ते नेत्यांपर्यंत सर्वांना कायद्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. पोकळ धमक्या देणं आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वतःची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करणं, हा पुन्हा राजकारणात स्थिरावण्यासाठी केलेला आटापिटा आहे," अशी टीकाही रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी केली.
महिलांच्या सुरक्षेच्या कामाचा हिशोब द्या : दुसरीकडं, संगीता तिवारी यांनीही चाकणकर यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या म्हणाल्या, "साडीची स्टाइल, राहणीमान आणि छत्रीच्या ट्रेडमार्कची चर्चा करण्यापेक्षा महिलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या कामाचा हिशोब द्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार, लोकमान्य टिळकांची पगडी आणि महात्मा गांधींचा चष्मा समाजाला प्रेरणा देतात. मग एका छत्रीची आणि स्वतःच्या स्टाइलची चर्चा कशासाठी?" महिला आयोगाच्या पदावर असताना पीडित महिलांसाठी किती ताकदीने काम केले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. "जी छत्री उघडली होती, ती महिलांच्या संरक्षणासाठी होती की शोषणासाठी? ती छत्री केवळ अशोक खरातसारख्या भोंदूबाबासाठी होती का? याचे उत्तर जनतेला द्यावेच लागेल," असं म्हणत त्यांनी चाकणकर यांच्यावर निशाणा साधला.
चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत दबाव आणला जात आहे : दरम्यान, ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक स्वरूप सावंत यांनी या वादावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "आमची लीगल टीम भक्कम असून, चित्रपटासंदर्भातील सर्व बाबींची तपासणी केली जात आहे. चित्रपटात आम्ही कोणत्याही व्यक्तीचे नाव वापरलेले नाही. समाजात प्रबोधन व्हावे, या उद्देशाने आम्ही हा चित्रपट बनवला आहे."चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दीपाली सय्यद यांनी चित्रपटात साकारलेली भूमिका एका महिलेची असून, त्यामध्ये ट्रेडमार्कचा प्रश्न उद्भवत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. "महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विषयावर हा चित्रपट आधारित आहे. त्यामुळं रुपाली चाकणकर यांनीही हा चित्रपट पाहावा, असं माझं त्यांना आवाहन आहे," असं दिग्दर्शक स्वरूप सावंत यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -