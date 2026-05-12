'अनेक सरकारे येऊन गेली, शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर शेतकऱ्यांनीच तोडगा काढला पाहिजे'- अभिनेता प्रविण तरडे
देऊळ बंद 2 चित्रपटाच्या टीमनं 21 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. साई दर्शनानंतर प्रविण तरडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
Published : May 12, 2026 at 3:16 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- सरकार बदलत जातात. राज्यात शरद पवार ते आता फडणवीस अशी अनेक सरकारे येऊन गेली. वेगवेगळ्या अडचणी येतात. मात्र, आता शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर शेतकऱ्यांनीच तोडगा काढला पाहिजे, असे अभिनेता, दिग्दर्शक प्रविण तरडे यांनी साईबाबा दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलता मत व्यक्त केलं.
देऊळ बंद 2 चित्रपटातील टीमनं शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीवर मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी टीमनं 21 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी सर्व कलाकारांचा शाल आणि प्रसाद देऊन सत्कार केला.
अभिनेते प्रविण तरडे म्हणाले," कर्जमाफी, हमीभाव हा तोडगा आहे का ? बोगस बियाणे कृषी सेवा केंद्रांतूनच विक्री झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार-पेरणी तिबार-पेरणी करावी लागली. याला शेतकरी जबाबदार आहे का ? यात शेतकऱ्यांचा अभ्यास कमी पडतोय. आता शेतकऱ्यांनी कोणाला जाब विचारायचा, हे देऊळ बंद 2 च्या भागात सांगितलं आहे. पारंपरिक शेती आता करून चालणार नाही. शेतकऱ्यांनी अभ्यास केल्याशिवाय शेती करू नये. आपल्याच प्रश्नांवर तोडगा काढला पाहिजे".
"राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. शेतकरी अनेक गोष्टींमुळे अडचणीत येतो.आता पारंपरिक शेती आणि सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही. माझ्या पणजोबांनी आणि आजोबांनी केलेल्या पद्धतीनं मी शेती करून राहू शकत नाही. कारण, जमिनीचा पोत आणि परिस्थिती बदलली आहे. शेतकऱ्यानं अभ्यास करूनच शेती करावी लागेल", असे प्रविण तरडे यांनी सांगितलं.
दहा वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेला देऊळ बंद चित्रपटाचा पहिला भाग प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला होता. आध्यात्मिक आणि सामाजिक संदेशासह बनवलेल्या या चित्रपटानं त्यावेळी प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटविला होता. त्यानंतर देऊळ बंद 2 चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. हा दुसरा भाग 21 मे रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे- अभिनेते प्रविण तरडे
चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागात नवा पैलू समाविष्ट- " पहिल्या भागात स्वामी समर्थ यांनी परीक्षा घेतली होती. अध्यात्म आणि विज्ञान यांचा संघर्ष पाहिला मिळाला होता. आता दुसऱ्या भागात स्वामी समर्थांना शेतकरी महिला भेटणार आहे. ती त्यांची परीक्षा घेणार आहे. माणसानं देवांची परीक्षा घेणं अशक्य आहे. पण, या चित्रपटात दोन माणसे देवाची परीक्षा घेऊ शकतात, अशी आमची धारणा आहे असे प्रविण तरडे यांनी सांगितलं. दुसऱ्या भागात शेतकरी महिला परीक्षा घेणार असल्यानं कथेत नवा सामाजिक आणि मानवी पैलू समाविष्ट झाला आहे", असे दिग्दर्शक प्रविण तरडे यांनी सांगितलं.
