गॅस पुरवठा रोखला तर थेट कारवाई; उदय सामंत यांची स्पष्ट भूमिका
नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर भर द्यावा, नागरिकांच्या समस्या तत्काळ सोडवाव्यात आणि विकासकामांना गती द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्यात.
Published : April 3, 2026 at 8:45 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (शिंदे गट) संघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीचे नेतृत्व राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. बैठकीला मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महापालिका निवडणुकांनंतर पक्षाची भूमिका, संघटनात्मक बांधणी आणि शहरातील विकासकामांची रूपरेषा यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर भर द्यावा, नागरिकांच्या समस्या तत्काळ सोडवाव्यात आणि विकासकामांना गती द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्यात.
गॅस पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरही कठोर भूमिका : पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आलेत. यावेळी माध्यमांशी बोलताना उदय सामंत यांनी एमएनजीएल गॅस पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरही कठोर भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, उद्योजक आणि हॉटेल व्यावसायिकांना सुरळीत गॅस पुरवठा व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावरून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्यात. मात्र, जाणीवपूर्वक कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून गॅस पुरवठ्यात अडथळे निर्माण केले जात असतील, तर सरकारकडून संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
गॅस पुरवठ्यातील अडथळे सहन केले जाणार नाहीत : ते पुढे म्हणाले की, हॉटेल आणि उद्योग व्यवसाय हा शहराच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. त्यामुळे गॅस पुरवठ्यातील अडथळे सहन केले जाणार नाहीत. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा कठोर निर्णय घेतले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, सध्या चर्चेत असलेल्या सीडीआर प्रकरणावरही त्यांनी भाष्य केले. अशोक खरात यांच्याशी संबंधित फोन संभाषणाबाबत अनेक चर्चा सुरू असल्या तरी संबंधित नेत्यांनी त्याच्या कृत्याचे समर्थन केलेले नाही, हे स्पष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही नेत्यांशी झालेल्या संभाषणाचा गैरफायदा : उदय सामंत म्हणाले की, एखाद्या नेत्याशी फोनवर बोलणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या कृतीला पाठिंबा दिला, असे होत नाही. मात्र, अशोक खरात याने काही नेत्यांशी झालेल्या संभाषणाचा गैरफायदा घेत स्वतःच्या कृत्याला समर्थन असल्याचा आभास निर्माण केलाय. ही प्रवृत्ती चुकीची असून ती थांबवणे आवश्यक आहे. शिवसेना पक्ष अशा प्रकारच्या चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या कृत्यांना अजिबात समर्थन देणार नाही. समाजात चुकीचा संदेश पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. या बैठकीत शिवसेना (शिंदे गट) पिंपरी-चिंचवडमध्ये विकासकामे आणि संघटन मजबूत करण्यावर भर देत असताना, गॅस पुरवठा आणि सीडीआर प्रकरणावरही स्पष्ट आणि कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आगामी काळात शहरातील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
