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शरद पवार-दिलीप वळसे पाटील यांची भेट; 'राजकीय चर्चा नाही', वळसे पाटील यांचं स्पष्टीकरण

गुरुपौर्णिमेनिमित्त दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. या भेटीनंतर आता राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे.

Dilip Walse Patil meet Sharad Pawar
दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतली शरद पवारांची भेट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 7:59 PM IST

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पुणे : देशाच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यातच आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनीही शरद पवार (Sharad Pawar) यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर माध्यमांनी त्यांना याबाबत विचारलं असता, त्यांनी ही भेट पूर्णपणे राजकीय नसल्याचं स्पष्ट केलं. कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसून रयत शिक्षण संस्थेच्या कामकाजासंदर्भात ही बैठक होती, असं त्यांनी सांगितलं.

रयत शिक्षण संस्थेची बैठक : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पुण्यातील मोदीबाग येथील कार्यालयात आज रयत शिक्षण संस्थेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे पाटील, काँग्रेसचे नेते विश्वजित कदम तसंच इतर मान्यवर उपस्थित होते.

माहिती देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे पाटील (ETV Bharat Reporter)

दिलीप वळसे पाटील यांची प्रतिक्रिया : यावेळी दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, "आजची भेट कोणत्याही प्रकारे राजकीय नव्हती. रयत शिक्षण संस्थेच्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ही पूर्वनियोजित बैठक होती. या बैठकीला चंद्रकांत दळवी, व्हाइस चेअरमन भगिरथ शिंदे, मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य रामशेठ ठाकूर आणि विश्वजित कदम उपस्थित होते." ते पुढे म्हणाले, "आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त शरद पवार यांना गुलाबपुष्प देऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले. या बैठकीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही आणि तसा प्रश्नच नव्हता."

काय दिला गुरुमंत्र? : गुरुमंत्राबाबत विचारलं असता वळसे पाटील म्हणाले, "लोकांसाठी सातत्यानं काम करत राहा आणि चांगलं काम करा', हाच पवार साहेबांचा कायमचा संदेश असतो." दोन्ही राष्ट्रवादी गटांच्या एकत्र येण्याच्या शक्यतेबाबत विचारलं असता त्यांनी स्पष्ट केलं, "उगाच एखाद्या विषयाला वेगळं वळण देण्याचं कारण नाही. पवार साहेब आमच्यासाठी गुरुस्थानी आहेत. मोठ्या व्यक्तींचे आशीर्वाद घेणं ही परंपरा आहे. राजकीय भूमिका वेगळी असू शकते, पण वैयक्तिक आणि सामाजिक संबंध वेगळे असतात. शिक्षण संस्थांच्या कामासाठी एकत्र येणं आणि मार्गदर्शन घेणं हे स्वाभाविक आहे."

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TAGGED:

शरद पवार
SHARAD PAWAR
DILIP WALSE PATIL
RAYAT SHIKSHAN SANSTHA MEETING
DILIP WALSE PATIL MEET SHARAD PAWAR

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