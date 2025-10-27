सोलापूर : दिलीप माने यांच्या भाजपा प्रवेशाला सुभाष देशमुखांचा 'ब्रेक'; राजन पाटील, यशवंत माने बुधवारी कमळ हाती घेणार
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजन पाटील, यशवंत माने, माढ्याचे माजी आमदार बबनदादा शिंदे यांचे पुत्र रणजीत शिंदे यांचा भाजपा प्रवेश बुधवारी मुंबईत होणार आहे.
सोलापूर : सोलापूरमधील माजी आमदार आणि बडे नेते भाजपामध्ये प्रवेश करणार आहेत. यामुळे शहर आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप आला आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे, भाजपा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि आमदार देवेंद्र कोठे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी 'ऑपरेशन लोटस' राबवून विरोधकांना धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत.
दिलीप मानेंच्या पक्ष प्रवेशाला सुभाष देशमुखांचा विरोध : पण भाजपाच्या या 'ऑपरेशन लोटस'ला पक्षातील कार्यकर्त्यांनीच विरोध केला आहे. या पक्षप्रवेशाच्या विरोधात सोलापूर शहरातील भाजपा मुख्य कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन झालं. दक्षिण सोलापूरमधील कार्यकर्त्यांनी माजी आमदार व काँग्रेस नेते दिलीप माने यांच्या प्रवेशाला कडाडून विरोध केला. हे आंदोलन भाजपा आमदार आणि माजी मंत्री सुभाष देशमुख पुरस्कृत असल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे.
दक्षिण सोलापूरमधील या विरोधामुळे दिलीप माने यांचा भाजपा प्रवेश तूर्तास स्थगित टळला आहे. मात्र, मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील, यशवंत माने, माढ्याचे माजी आमदार बबनदादा शिंदे यांचे पुत्र तसेच, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजीत शिंदे यांचा भाजपा प्रवेश बुधवारी ( 29 ऑक्टोबर) मुंबईत होणार आहे.
या नेत्यांचा भाजपा प्रवेश निश्चित : जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजन पाटील, यशवंत माने, माढ्याचे माजी आमदार बबनदादा शिंदे यांचे पुत्र रणजीत शिंदे यांचा भाजपा प्रवेश बुधवारी मुंबईत होणार आहे.
काँग्रेस नेते व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील माजी आमदार दिलीप माने यांच्या पक्षप्रवेशाला तूर्तास स्थगिती मिळाली आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील चार आमदारांनी मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत 'वर्षा' निवासस्थानी भेट घेतली होती. या भेटीनंतर सोलापुरातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या फलटण दौऱ्यात पुन्हा भेट : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी फलटण दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची पुन्हा भेट घेतली. या भेटीनंतर राजन पाटील, यशवंत माने आणि रणजितसिंह शिंदे यांच्या भाजपा प्रवेशाचा निर्णय झाला.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बुधवारी मुंबईतील भाजपा प्रदेश कार्यालयात हा पक्षप्रवेश सोहळा होणार आहे. दक्षिण सोलापूरचे माजी आमदार दिलीप माने यांच्या पक्षप्रवेशाला आमदार सुभाष देशमुख गटानं विरोध केला आहे. देशमुख गटाची समजूत काढण्याचे प्रयत्न प्रदेश भाजपाच्या वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहेत.
