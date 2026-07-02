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मुंबईत साकीनाक्यावर मॅनहोलमध्ये पडून एकाचा मृत्यू; नक्की काय घडलं

मुंबईच्या साकीनाक्यात पावसात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका साठ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे.

Man falls in manhole
मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 3:58 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 5:03 PM IST

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मुंबई : साकीनाका परिसरामध्ये आज अतिशय वाईट घटना घडली. एका साठ वर्षीय व्यक्तीचा मॅन होलमध्ये पडून मृत्यू झाला. मुंबईमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसा दरम्यानच ही घटना घडली. यामुळं मुंबईमध्ये नागरिकांचा जीव सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अस्लम शेख असं मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे.


मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू - काही कामानिमित्त मॅनहोलवरील झाकण उघडलं असताना अस्लम शेख त्यात पडल्याची माहिती समोर येत आहे. या ठिकाणी बॅरिकेट केलं नसल्याचा आरोप केला जात आहे. जवळपास तीन तासाहून अधिक काळ त्यांची सुटका करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. अग्निशमन दलाचे जवान शिडीच्या सहाय्याने त्यांची सुटका करण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र त्यांचे प्रयत्न फोल ठरले.

प्रतिक्रिया देताना आमदार दिलीप लांडे (ETV Bharat Reporter)


घातपात आहे की अपघात? - याविषयी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना स्थानिक आमदार दिलीप लांडे म्हणाले की, एल बोर्डमध्ये सन्मान हॉटेल समोर ही घटना घडली आहे. यात 60 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. त्या ठिकाणी आमच्या पक्षातले कार्यकर्ते काम करत आहेत. मात्र या ठिकाणी काही घातपात झाला होता का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते तिथे काम करत आहेत. संबंधित झाकण नक्की का उघड होतं आणि हा घातपात आहे की अपघात? याची चौकशी पोलिसांनी केली पाहिजे आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्याआधारे माहिती घेऊन सभागृहामध्ये ही माहिती मांडली पाहिजे असं यावेळी ते म्हणाले. यामध्ये नक्की महानगरपालिकेची चूक आहे का आणि असल्यास महानगरपालिकेवर कारवाई केली पाहिजे, असंही यावेळी आमदार दिलीप लांडे म्हणाले.


नालेसफाई उशिरा झाली - आधी आचारसंहिता आली मग मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आणि मग आलेलं बजेट यामुळं यंदाची नालेसफाई उशिरा झाली. यंदा महानगरपालिकेची नालेसफाई झाली नाही असा आरोप दिलीप लांडे यांनी केला आहे. 50 टक्केही नालेसफाई झाली नसल्याचं मी अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं. याकडे मुंबई महानगरपालिकेनं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मुंबईकरांना त्रास होणार नाही या दृष्टिकोनाने महानगरपालिकेने काम करणं अपेक्षित असल्याच लांडे म्हणाले.



नक्की काय घडली घटना? - पावसाचं पाणी साचल्याने कार्यालयात जाणं अशक्य झाल्यामुळं अस्लम शेख घरी माघारी फिरण्याच्या तयारीत होते. यावेळी साकीनाका परिसरात खैरानी रोडवर सन्मान हॉटेलच्या समोरील मॅनहोल पावसाच्या पाण्यामुळं त्यांना लक्षात आलं नाही आणि त्यात ते पडले असं प्रत्यक्षदर्शींच्याकडून सांगितलं जात आहे.

"मी जबाबदारी महापौर आणि मुंबई महानगरपालिकेची आहे. यांच्या चुकांमुळं नाहक मुंबईकराचा जीव गेला आहे. मॅनहोल उघडा होताच कसा? हा प्रश्न महत्त्वाचा. त्या ठिकाणी एखादा कर्मचारी नागरिकांना वाट दाखवण्यासाठी असला पाहिजे होता. संपूर्ण चूक महापौर आणि मुंबई महानगरपालिकेची आहे." - वर्षा गायकवाड, खासदार, काँग्रेस

"नियोजनाचा अभाव असल्यामुळं अशा घटना मुंबईमध्ये घडत आहे. महापौरांनी मुंबईच्या सर्व विभागांसोबत बैठका घेऊन पावसाळ्यापूर्वी विभागीय कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं होतं. मात्र, या प्रकारचा कोणताही नियोजन न केल्यामुळं या घटना मुंबईमध्ये घडत आहेत. मुंबई महानगरपालिका ही मोठी महानगरपालिका आहे. पाच आहेस ऑफिसर या ठिकाणी आहेत तरीदेखील अशा प्रकारच्या घटना घडणं हे दुर्दैवी आहे." _ सुनील प्रभू, आमदार, उबाठा

"अशा निष्काळजीपणामुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होणार असेल तर ते कोणत्याही परिस्थितीत सहन केलं जाणार नाही. मुंबईकरांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने काम करणं आवश्यक आहे." - संजय घाडी, उपमहापौर, मुंबई महानगरपालिका

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Last Updated : July 2, 2026 at 5:03 PM IST

TAGGED:

मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू
MAN FALLS IN MANHOLE
DILIP LANDE
SAKINAKA MUMBAI
MAN FALLS IN MANHOLE

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