आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांचे बनणार डिजिटल हेल्थ कार्ड
हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून आश्रम शाळेवर नियुक्त नर्सद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य विषयक सर्व माहिती डिजिटल हेल्थ कार्डमध्ये संकलित केली जाईल.
Published : February 10, 2026 at 7:03 PM IST
नाशिक - शेतकरी जमिनीचे सॉल्ट कार्ड बनवतात त्याप्रमाणे आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे हेल्थ कार्ड बनवण्यात येणार आहे. त्यात विद्यार्थ्यांची आरोग्य कुंडली तयार केली जाईल. विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेवून हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असं प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी मंत्री डॉक्टर अशोक उईके यांनी केलं. नाशिकमध्ये आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आलेल्या चिरायू माझे आरोग्य पोर्टल या ई डिजिटल हेल्थ कार्डचं अनावरण आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या हस्ते झालं. या हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून आश्रम शाळेवर नियुक्त नर्सद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य विषयक सर्व माहिती डिजिटल हेल्थ कार्डमध्ये संकलित केली जाईल. आश्रमशाळा प्रकल्प अधिकारी व अप्पर आयुक्त कार्यालय तसंच आदिवासी विकास आयुक्तालय स्तरावरून हेल्थकार्डचं नियंत्रण करण्यात येणार आहे. आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची माहिती एका क्लिकवर आता उपलब्ध होणार असल्यानं विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
आजारांचे निराकरण करणे शक्य होईल - डिजिटल हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची आरोग्य विषयक माहिती एकत्रित केली जाणार आहे. त्यात हिमोग्लोबिन तपासणी, सिकलसेल व नेत्र तपासणीपर्यंत सगळ्या बाबींचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे आजाराचे निराकरण करणे शक्य होईल .विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकाससाठी आदिवासी विकास विभाग कटिबद्ध आहे असं आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी म्हटलं आहे.
आश्रमशाळातील कर्मचाऱ्यांना आधार बेस हजेरी बंधनकारक - महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यातचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतलाय. त्यासाठी एई-बास पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत पारदर्शकता येणार आहे. तसंच कर्मचाऱ्यांच्या अनियमिततेला चाप बसणार आहे. या पोर्टलवरून प्राप्त झालेला हजेरीचा डेटा थेट शालार्थ या वेतन प्रणालीशी लिंक केला जाणार आहे. त्याआधारे संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन काढण्यात येणार आहे.
