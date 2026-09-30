ॲग्रिस्टॅकसाठी जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स गठीत; काय आहे उद्देश?
महाराष्ट्रात डिजिटल शेतीला वेग देण्यासाठी आणि ॲग्रिस्टॅक (AgriStack) योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स गठीत केले आहे.
Published : September 30, 2026 at 8:17 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रातील शेती अधिकाधिक डिजिटल करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्राच्या डिजिटल अॅग्रीकल्चर मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ॲग्रिस्टॅक प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर विशेष टास्क फोर्स गठीत करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची माहिती, जमीन व पीक नोंदणी, फॉर्मर आयडी (Farmer ID), कृषी कर्ज, पीक विमा, निविष्ठांचा पुरवठा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ डिजिटल पद्धतीनं जोडण्याचा मार्ग यामुळं मोकळा होणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पासाठी टास्क फोर्स तयार : राज्यात नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीची, पिकांची आणि लाभार्थींची माहिती व्यवस्थित उपलब्ध होत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं राज्यस्तरावर शेतकऱ्यांना हायटेक बनवण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पासाठी टास्क फोर्स तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सोपविण्यात आले आहे. महसूल, जलसंपदा, सहकार, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा आणि आदिवासी विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या समितीत असतील. याशिवाय जमाबंदी आयुक्त, कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त आणि राज्य माहिती विज्ञान अधिकारी यांचा समितीत समावेश असेल. तर कृषी आयुक्तालयातील ॲग्रिस्टॅकचे संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली यंत्रणा : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांचा समितीत समावेश केला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
शेतकऱ्यांच्या स्थानिक समस्यांवर डिजिटल उपाय : या टास्क फोर्सचे प्रमुख काम केवळ डेटा गोळा करणे नसून शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणींवर डिजिटल उपाय शोधणे हे आहे. जिल्हास्तरीय समित्या शेतकरी, कृषी मूल्यसाखळी आणि सरकारी सेवा वितरणातील स्थानिक अडचणी ओळखून त्यावर आधारित नावीन्यपूर्ण ‘यूज केसेस’ तयार करतील. या प्रस्तावांचे राज्यस्तरीय समितीकडून तांत्रिक आणि व्यावहारिक मूल्यमापन केले जाणार आहे. मान्यता मिळालेल्या प्रस्तावांची नोंद केंद्र सरकारच्या डॅशबोर्डवर केली जाणार आहे. फॉर्मर आयडी (Farmer ID) पासून AI पर्यंत पद्धतीनं डिजिटल शेतीचा विस्तार पाहता येईल.
ॲग्रिस्टॅकच्या माध्यमातून पुढील बाबींवर विशेष भर : शेतकरी नोंदणी, डिजिटल पीक पाहणी आणि भू-अभिलेखातील माहिती अधिक अचूक करण्यावर भर दिला आहे. फॉर्मर आयडीच्या माध्यमातून खते, बियाणे तसेच विविध सरकारी योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शकपणे देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच मातीची गुणवत्ता, हवामान आणि उपलब्ध जलस्रोतांच्या आधारे शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्वरूपाचा कृषी सल्ला देण्याची व्यवस्था असेल. डिजिटल माहितीच्याआधारे कृषी कर्ज प्रक्रिया आणि पीक नुकसानभरपाईचे मूल्यांकन अधिक वेगाने करण्यास मदत होईल. पीक उत्पादनाचा अंदाज, हवामानातील बदल आणि बाजारपेठेतील परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
31 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम प्रस्ताव : शासनानं या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी निश्चित वेळापत्रक आखले आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडं सादर करणे. 16 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत राज्य नोडल अधिकारी तथा ॲग्रिस्टॅकचे संचालक यांनी राज्यातील सर्व प्रस्तावांचे संकलन करून शासनाकडं सादर करणे. 31 ऑक्टोबर 2026 राज्यस्तरीय टास्क फोर्सकडून प्रस्तावांचे मूल्यमापन, अंतिम मंजुरी आणि केंद्राच्या डॅशबोर्डवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
डिजिटल शेतीचा खरा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार का? : ॲग्रिस्टॅकच्या माध्यमातून शासनाकडे शेतकरी, जमीन आणि पिकांशी संबंधित डिजिटल माहिती अधिक व्यवस्थित उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्राच्या 2026 च्या कृषी अजेंड्यातही Farmer Registry, Digital Crop Survey आणि AgriStack यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. मात्र, या डिजिटल व्यवस्थेचे यश डेटा किती अचूक आहे, शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी किती वेगाने सुटतात आणि डिजिटल नोंदींचा वापर सरकारी लाभ देताना किती प्रभावीपणे होतो, यावर अवलंबून राहणार आहे. विशेषतः भूमिहीन शेतकरी, भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरी, संयुक्त मालकीची जमीन असलेले शेतकरी आणि डिजिटल सुविधांपासून दूर असलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा या व्यवस्थेत समावेश कसा केला जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न राहणार आहे.
शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवणे : ॲग्रिस्टॅकच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेती अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांची जमीन, पीक, फॉर्मर आयडी (Farmer ID), पीक विमा, कृषी कर्ज आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती डिजिटल पद्धतीनं जोडल्यामुळं पात्र शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ अधिक वेगाने मिळण्यास मदत होईल. मात्र डिजिटल शेती म्हणजे केवळ डेटा संकलन नव्हे; त्या डेटाचा थेट फायदा शेतकऱ्याला झाला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. भूमिहीन, भाडेतत्त्वावर शेती करणारे, संयुक्त मालकीचे शेतकरी आणि डिजिटल सुविधांपासून दूर असलेले शेतकरीही या व्यवस्थेतून वंचित राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल. ॲग्रिस्टॅकचा अंतिम उद्देश शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवणे आणि त्याच्या अडचणींवर जलद डिजिटल उपाय देणे हा आहे, असं कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी सांगितलं.
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