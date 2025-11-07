Eighty, Cage, Love ही गावं कुठली?, महाभूलेख संकेतस्थळावरील गोंधळात टाकणाऱ्या नावांची चर्चा
राज्य सरकारचं अधिकृत ‘महाभूलेख’ संकेतस्थळ (Mahabhulekh) सध्या चर्चेत आहे. कारण या संकेतस्थळावर तालुके आणि गावांची इंग्रजी नावं विचित्र दाखवली जात आहेत.
मुंबई : राज्य सरकारचं अधिकृत जमिनीच्या नोंदीचं संकेतस्थळ 'महाभूलेख' (Mahabhulekh) सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आलं आहे. पण कारण मात्र गंमतीशीर आणि थोडंसं धक्कादायक! संकेतस्थळावर काही तालुके आणि गावांची इंग्रजी नावं एवढी विचित्र दाखवली गेलीत की लोकांनी हसावं की रडावं, हेच कळेना.
गावांची नावं पाहून नागरिकांना बसलाय धक्का : बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याचं नाव 'Eighty' असं दिसतंय, तर केज तालुका 'Cage' या शब्दात बदलला आहे. एवढंच नाही, काही गावांची नावंही विचित्र दाखवली गेलीत. उदा. 'Love', 'Massage', 'Come' अशी गावांची नावं पाहून नागरिकांना धक्का बसलाय.
संकेतस्थळाच्या माहितीवर प्रश्नचिन्ह : आता हे स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. नागरिकांनी या चुका दाखवून दिल्यानंतर संकेतस्थळाची विश्वासार्हता आणि माहितीची अचूकता यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. अनेकांनी गंमतीत सूचवलं की अशी नावं टाकणाऱ्या अधिकाऱ्याला बढती आणि प्रशस्तीपत्र द्यावं. ज्याचं नाव वडवणीत आहे ते संकेतस्थळावर ‘Vaddani’ झालं. व्हावा!. अशा नावातील चुका बहुधा सॉफ्टवेअरमधल्या भाषांतरातील गडबडीमुळं किंवा डेटा एन्ट्री करताना झालेल्या त्रुटींमुळं घडतात. पण यामुळं सध्या शेतकऱ्यालाही आपल्या जमिनीची नोंद शोधताना अडचण निर्माण होत आहे. सध्या नागरिकांनी महसूल विभागाकडं या त्रुटींचं पुनरावलोकन करून तत्काळ दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.
महाभूलेख म्हणजे काय? : 'महाभूलेख' हे महाराष्ट्र शासनाचं अधिकृत संकेतस्थळ आहे, ज्यावर राज्यातील सर्व जमिनींच्या नोंदी ठेवल्या जातात. या संकेतस्थळावरून नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि ८अ नोंद (८A) ऑनलाईन पाहता येतं. या माध्यमातून जमिनीच्या मालकी हक्क, क्षेत्रफळ, पीकपेरणी आणि जमीन मोजणीचा नकाशा याची माहिती उपलब्ध होते.
