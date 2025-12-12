बीडच्या मांजरसुंबा घाटात डिझेल टँकरचा स्फोट
सोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर डिझेलचा टँकर पलटी झाला आणि मोठा स्फोट झाला. त्यानंतर आग लागून मोठे धुराचे लोट आकाशात जाताना दिसून आले.
Published : December 12, 2025 at 6:40 PM IST
बीड : बीडच्या मांजरसुंबा घाटात डिझेल टँकरचा स्फोट झाल्याची घटना शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास घडली. सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर डिझेलचा टँकर पलटी झाला आणि मोठा स्फोट झाला. स्फोटानंतर रस्त्यावर डिझेल सांडलं होतं, त्यामुळे दूरपर्यंत रस्त्यावर आग पसरली होती.
डिझेल वाहतूक करणाऱ्या टँकरचा अपघात : सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर बीडच्या मांजरसुंबा घाटात दुपारच्या सुमारास ही घटना घडली. महामार्गावरून जात असताना अचानक डिझेल वाहतूक करणारा टँकर पलटी झाल्यानं मोठा स्फोट झाला आहे. त्यामुळं सर्वत्र भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
महामार्गावर पसरली आग : डिझेलचा टँकर पलटी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात डिझेल रस्त्यावर सांडलं. त्यामुळं रस्त्यावर आगीचा भडका उडाला. डिझेल सांडल्यानं आग सुमारे 100 ते 200 मीटरपर्यंत पसरली होती. आगीत टँकर पूर्णपणे जळून खाक झाला आहे. अपघात नेमक्या कुठल्या कारणामुळं झाला? ट्रकमधील चालक आणि क्लिनर कुठं आहेत? आगीमध्ये कुणी अडकलं आहे का? याची माहिती मिळालेली नाही. पण, मांजरसुबा घाटामध्ये झालेल्या या भीषण अपघातामुळे एकच घबराट पसरली आहे.
अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल : डिझेल टँकरचा स्फोट झाल्यानंतर आगीचा भडका उडाला होता. दूरपर्यंत धुराचे लोट दिसून येत होते. महामार्गावर टँकर पलटी झाल्यामुळे अनेकांनी आपली वाहनं थांबवून माघारी परतले होते. आगीची माहिती मिळताच वाहतूक पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. आग विझवण्याचं काम युद्धपताळीवर सुरू आहे. या घटनामुळे महामार्गावर एकच खळबळ उडाली असून सुरक्षेच्या कारणास्तव मार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.
