इंधनाचा भडका! डिझेल दर वाढीचा 'लालपरी'ला मोठा फटका; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रोज ३५ हजार लिटरचा वापर

इराण-अमेरिका युद्धामुळं वाढलेल्या डिझेल दरांचा फटका छत्रपती संभाजीनगरमधील एसटी महामंडळाला बसत असून 450 बसेससाठी दररोज तब्बल 35 हजार लिटर डिझेल लागत आहे.

Etv Bharat
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 27, 2026 at 6:02 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : देशात सुरू असलेल्या इंधन दरवाढीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांपाठोपाठ लालपरीला बसत आहे. राज्यातील छत्रपती संभाजीनगरमध्ये परिवहन विभागाच्या तब्बल 525 बस रस्त्यावर धावतात. यामध्ये 75 गाड्या इलेक्ट्रिक आहेत. इंधनावरील गाड्यांना रोज 35 हजार लिटर इंधनाची गरज भासते. त्यामुळं आगामी काळात इंधन दरवाढीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे. याचा सर्वाधित फटका इंधनाच्या दरामध्ये होत आहे. याचा मोठा फटका नागरिकांना बसत आहे. मागील काही दिवसात पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत वाढत्या दरांमुळं महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा फटका लालपरीला म्हणजेच परिवहन मंडळाच्या म्हणजेच एसटीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लाखो प्रवाशांची वाहतूक करताना लाखो लिटर इंधन वापरले जाते. त्यामुळं कोट्यवधींचा अधिकचा भार परिवहन विभागाच्या तिजोरीवर पडत आहे.

प्रतिक्रिया देताना विभागीय नियंत्रक प्रमोद नेहुल (ETV Bharat Reporter)

रोज लागतं 35 हजार डिझेल : "ऐतिहासिक नगरी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात परिवहन विभागाच्या तब्बल 525 बस रस्त्यावर धावतात. त्यामध्ये जवळपास 75 गाड्या इलेक्ट्रिक असून उर्वरित वाहने डिझेलवर या इंधनावर धावतात. जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात एक आणि शहरातील दोन मुख्य बसस्थानकावरून प्रवासी वाहतूक केली जाते. त्यासाठी संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी रोज 35 हजार लिटर इंधन वापरले जाते. रोजचे वाढते दर पाहता जिल्ह्यात दोन लाख रुपयांचा रोजचा खर्च वाढला आहे. इंधनाच्या दरात वाढ होत असल्यामुळं एसटी भाडेवाढ होईल का? असे अनेक प्रश्न उपस्थितीत होत आहे. मात्र या सर्व बाबी मंत्रालयात ठरतात त्याबाबत आम्ही माहिती देऊ शकणार नाही. प्रशासकीय पातळीवर ते निर्णय होतात. इंधन महागले तरी प्रवाश्यांना कमी दरात चांगली सेवा देण्याचं काम आम्ही करू," असा विश्वास विभाग नियंत्रक प्रमोद नेहुल यांनी दिला.

लवकरच ई-वाहनांची संख्या वाढणार : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात डिझेल वाहनांसह इलेक्ट्रिक बस देखील धावतात. सध्या स्थितीत जिल्ह्यात 75 ई वाहने प्रवाशांच्या सेवेत रस्त्यावर कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी तीन ठिकाणी चार्जिंग स्टेशनची व्यवस्था केली आहे. जिल्ह्यात लवकरच ई-बसची संख्या वाढणार असून इंधनाचा कमीत कमी वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रवाश्यांना चांगली सेवा देण्यासाठी विभाग कार्यरत आहे. सर्व सामन्यांना वातानाकुलीत गाडीचा प्रवास घडावा, इंधन कमी लागावं यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पुढील काही महिन्यात ई-बसची संख्या वाढणार असून भविष्यात इंधनाची वाहने कालबाह्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीत, अशी माहिती विभाग नियंत्रक प्रमोद नेहुल यांनी दिली.

