"जिथे बॅलेट पेपरवर निवडणूक, तिथे हुकूमशहांचा पराभव!" शिक्षक-पदवीधरच्या निकालांवरून संजय राऊतांचा घणाघात
राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून, पहिल्या टप्प्यात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या बाजूने कल दिसत असल्याचं संजय राऊतांनी सांगितलं.
Published : October 28, 2026 at 1:25 PM IST
मुंबई : जिथे बॅलेट पेपरवर निवडणुका होतात, तिथं हुकूमशहांचा पराभव होतो. आगामी काळात महाराष्ट्रातील राजकीय चित्रही बदललेलं दिसेल, असं विधान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलं. विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या 5 जागांसाठी सुरू असलेल्या मतमोजणीच्या पहिल्या फेरीतील कलांवरून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून, पहिल्या टप्प्यात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या बाजूने कल दिसत असल्याचं राऊतांनी सांगितलं. पुणे पदवीधर मतदारसंघात महाविकास आघाडीला मिळत असलेली आघाडी महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. छत्रपती संभाजीनगरमधील निकालाची प्रतीक्षा असून, नागपूरमध्ये चुरशीची लढत सुरू असल्याचंही ते म्हणाले. या निवडणुकीच्या निकालांतून राज्यातील आगामी राजकीय परिस्थितीचे संकेत मिळतील, असा दावाही राऊतांनी केला.
शिक्षक मतदारसंघातील पैशांच्या वाटपावर संजय राऊत यांची टीका :
शिक्षक मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांकडून प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचं वाटप झाल्याच्या बातम्यांवर खासदार संजय राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली. पुणे, अमरावती आणि नाशिकमध्ये पैशांचे वाटप झाल्याचं वृत्त असल्याचा उल्लेख करत, गेल्या 10 वर्षांत मतांसाठी पैसे देण्याची प्रवृत्ती वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षकांनी आपल्या पेशाची प्रतिष्ठा जपावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
बॅलेट पेपरचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर :
मतपत्रिकेवर मतदान झाल्यामुळे निवडणुकीचे निकाल वेगळे दिसत आहेत का? या प्रश्नावर राऊतांनी बॅलेट पेपरचा परिणाम असल्याचे सांगितलं. गोकुळसह शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकांचा वापर झाला असून, या निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांची घसरगुंडी झाल्याचा दावा त्यांनी केला. सर्बिया आणि ब्राझीलमधील निवडणुकांचा दाखला देत, मतपत्रिकांमुळे सत्तांतर घडल्याचंही राऊत म्हणाले. आगामी काळात महाराष्ट्रातील राजकीय चित्र बदललेलं दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
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