मुंबई पालिकेत 'फटाका' राजकारण! भाजपाचं समर्थन, तर विरोधकांचं प्रदुषणावर बोट
दिया मिर्झा व्हिडिओ आणि फटाक्यांवरुन मुंबई पालिकेतले राजकारण तापले आहे.
Published : November 20, 2026 at 7:58 AM IST
मुंबई - अभिनेत्री दिया मिर्झाने मुंबई महानगरपालिकेसाठी प्रदूषणविरोधी व्हिडिओ बनवला होता. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मुंबई महानगरपालिकेने आधी टाकला. मात्र, नंतर हटवला होता. याविषयीचा हरकतीचा मुद्दा मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी पालिकेच्या सभेमध्ये मांडला. याचबरोबर मुंबईत यंदा अधिक फटाके फुटले, आगी लागल्या यांना कारणीभूत कोण? असा सवालदेखील यशवंत किल्लेदार यांनी उपस्थित केला.
दिया मिर्झाचा व्हिडिओ उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही पुन्हा का सोशल मीडियावर टाकला गेला नाही? असा प्रश्नही मुंबई महानगरपालिकेला यशवंत किल्लेदार यांनी विचारला.
यावर बोलताना मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाने दाखवलेल्या अपरिपक्वतेवर बोट ठेवत कोणतेही मानधन न घेता व्हिडिओ दिया मिर्झा यांनी दिला होता. मात्र, आपण तिचा अपमान केला. प्रशासनाने मुंबई महापालिकेची मान खाली घातली. प्रशासनाने पुन्हा व्हिडिओ अपलोड करताना टाळाटाळ केली हे त्याहून धक्कादायक असल्याचे पेडणेकर म्हणाल्या. याचबरोबर त्यांनी फटाक्यांच्या दारूगोळ्यावर बंदी घालण्याची मागणीदेखील यावेळी केली.
एमआयएमचे गटनेते विजय उबाळे यांनी देखील या प्रश्नावर बोट ठेवले. हा विषय हिंदू किंवा मुस्लिम याचा नसून प्रदूषणाचा होता. हा सेक्युलर भारत आहे, असे सांगत पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं, असं आवाहन त्यांनी केलं. याचबरोबर पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी झाडे लावावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस गटनेते आश्रम अजमी यांनी मुंबईत दिवाळीदरम्यान लागलेल्या आगीचा विषय मांडला. कोणत्याही व्यक्तीचा धर्म बघून त्या व्यक्तीला टार्गेट करणं चुकीचं असल्याचं वक्तव्य त्यांनी केलं. यावर बोलताना सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी दिया मिर्झा यांचा धर्म किंवा जात बघून आम्ही आक्षेप घेतला नाही, तर केवळ आणि केवळ त्या मुंबईच्या विकासाला करत असलेल्या विरोधाला आमचा विरोध असल्याचे ते म्हणाले. याचबरोबर माधुरी दीक्षित, अजिंक्य रहाणे यांच्या व्हिडिओला मुंबईकरांनी आक्षेप घेतला नाही. मात्र, केवळ दिया मिर्झा यांच्या व्हिडिओला मुंबईकरांनी आक्षेप घेतल्याचेही गणेश खणकर म्हणाले.
यावेळी भाजपा नगरसेवक प्रवीण खेडा आणि भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी फटाक्यांचे समर्थन केले. जिथे हिंदूंच्या अस्मितेचा विषय असेल तिथे तशेच उत्तर दिले जाईल, असा इशारा दोघांनीही दिला.
भाजपा नगरसेवक विक्रम राजपूत यांच्याकडून पेडणेकर यांचा अपमान? - दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ पुन्हा प्रसारित का करण्यात आला नाही? या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना भाजपाचे नगरसेवक विक्रम राजपूत यांनी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्याबाबत केलेल्या कथित वक्तव्यामुळे सभागृहात मोठा गदारोळ निर्माण झाला. अखेर सभेच्या पटलावरून त्यांचा तो शब्द काढण्यात आला आणि चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली.