दिवाळीविषयी दिया मिर्झाने शिकवू नये; अमित साटम यांच्या ट्विटनंतर बीएमसीने काढली ती पोस्ट
शेअर केलेल्या या व्हिडिओवर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी कडाडून टीका केली. टीकेनंतर बीएमसीने हा व्हिडिओ काढून टाकला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 1:25 PM IST
मुंबई - मुंबई शहरात आणि उपनगरामध्ये वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मुंबई महानगरपालिकेने नागरिकांना फटाके न फोडता दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे. खरं तर आवाहन करण्याच्या मोहिमेत मुंबई महानगरपालिकेने काही सेलिब्रिटींचा समावेश केला आहे. यावेळी मुंबई महानगरपालिकेने दिया मिर्झा या सिने-अभिनेत्रीचा व्हिडिओ शेअर केला होता. शेअर केलेल्या या व्हिडिओवर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी कडाडून टीका केली. टीकेनंतर बीएमसीने हा व्हिडिओ काढून टाकला.
@mybmc We don’t need lessons on how to celebrate #Diwali from @deespeak Our traditions are deeply rooted in our culture.— Ameet Satam (@AmeetSatam) November 1, 2026
अमित साटम काय म्हणाले? : बीएमसीने केलेल्या ट्विटला मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी ट्विट करत अमित साटम यांनी दिया मिर्झा यांना खडे बोल सुनावले. यावेळी ते म्हणाले की, आम्हाला आमची दिवाळी कशी साजरी करायची यावर दिया मिर्झाकडून धडे घेण्याची अजिबात गरज नाही. आमच्या परंपरा या आमच्या संस्कृतीत खूप खोलवर रुजलेल्या आहेत," असे साटम यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ समोर : विशेष म्हणजे बीएमसीने (BMC) सोशल मीडियावर दिया मिर्झा यांचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये त्या फटाक्यांच्या वापराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आवाहन करताना दिसत होत्या. मात्र, हा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर सोशल मीडियावरील अनेक युजर्सनी दिया मिर्झा यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर भाजपा नेते अमित साटम यांचेही एक विधान समोर आले आहे.
एक्यूआय संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती : एकंदरीत मुंबईमध्ये प्रदूषणाची समस्या मोठी झाली आहे. एक्यूआय संदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. अशातच मुंबईत दिवाळीत होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी महापालिकेने सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. या मोहिमेत दिया मिर्झासोबतच, अजिंक्य रहाणे, माधुरी दीक्षित, स्वप्नील जोशी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या मोहिमेअंतर्गत बीएमसीने दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. अमित साटम यांच्या आक्षेपानंतर महापालिकेने हा व्हिडिओ काढून टाकला.
दिवाळी हा अतिशय पवित्र आणि मोठा सण : याविषयी बोलताना एमआयएम पक्षाचे गटनेते विजय उबाळे म्हणाले की, दिवाळी हा अतिशय पवित्र आणि मोठा सण आहे. आमच्या मते दिवाळीमध्ये फटाके न फोडणे ही काळाची गरज आहे. प्रदूषण खरंच वाढत आहे, अशा वेळी आपण फटाके न फोडता एकमेकांच्या घरी जाऊन मिठाईचं वाटप करून एकमेकांसोबत संवाद साधत, प्रेमाच्या चार गोष्टी करत नक्कीच दिवाळी साजरी करू शकतो. दुसरीकडे दिया मिर्झा यांच्यावर टीका करण्याआधी अमित साटम यांनी प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात काही उपाययोजना केल्या आहेत का हेदेखील त्यांनी स्पष्ट करणे गरजेचं होतं. कारण हे प्रदूषणाचं संकट फार मोठं आहे.
सणात राजकीय पोळी भाजू नका : सण आणि उत्सव कोणी कसे साजरे करावे हे सांगण्याचा अधिकार भारतीय जनता पक्षाला नाही आणि भाजपा हिंदू समाजाचा ठेकेदार नाही. अमित साटम यांना दिवाळीचा सण कसा साजरा करायचा आहे, तसा त्यांनी साजरी करावा, दुसऱ्यांना अक्कल शिकवू नये. सणातही हिंदू-मुस्लिमांचा द्वेष आणून आपले राजकीय दुकान चालवण्याचा त्यांचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. केंद्रात, राज्यात आणि मुंबई महापालिकेतही भाजपाची सत्ता आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबईकरांना श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. लहान मुले, वृद्धांना श्वसनाचे आजार होत आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी भाजपा सरकार काय करते ते आधी सांगा, असे फतवे काढण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. बीएमसी प्रशासनानेसुद्धा कोणाच्याही दबावाला बळी पडू नये, असंही काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस यांनी म्हटलं आहे.
...तर मुंबई महापालिकेला टाळं लावा : अमित साटम कोण आहेत? अमित साटम यांचा वावर महापालिकेत एवढा का? जर अमित साटम यांना घाबरायला लागले तर मुंबई महानगरपालिकेला टाळं लावा. खरं तर असे उद्योग साटम यांनी करू नये. देशासाठी आणि समाजासाठी हे चांगले नाही. महापौर फक्त ॲक्टिंग महापौर आहेत का? दिया मिर्झाचा व्हिडिओ का हटवला याचं कारण सांगितलं पाहिजे. मी आता आयुक्त यांना विचारणार आहे की असं का करण्यात आलंय, असंही मुंबई महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्यात.
हेही वाचाः
7 वर्षांच्या चिमुकल्यानं मृत्यूच्या दाढेतून कुटुंबाला कसं खेचून आणलं? स्वतः सांगितला थरारक अनुभव
सांगली जिल्हा बँकेच्या सहा जागांसाठी झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीत 94 टक्के मतदानाची नोंद; काय आहेत राजकीय समीकरणे?