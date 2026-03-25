'पोस्ट ऑफिस बॉम्बनं उडवून देऊ'; धुळे पोस्ट कार्यालयाला ईमेलद्वारे धमकी, पोलिसांचा तपास सुरू
धुळे शहरातील मुख्य पोस्ट कार्यालयाला (Dhule Main Post Office) बॉम्बनं उडवून देण्याचा ई-मेल प्राप्त झाल्यामुळं शहरात एकच खळबळ उडाली.
Published : March 25, 2026 at 4:19 PM IST
धुळे : धुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या मुख्य पोस्ट ऑफिसला (Dhule Main Post Office) बॉम्बने उडवून देण्याची धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्यानं खळबळ उडाली. या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. प्रशासनानं तातडीनं कार्यालय रिकामे करून सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. यावेळी बॉम्ब शोधक आणि श्वान पथकाद्वारे तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच परिसरात अनावश्यक गर्दी होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. तसेच संपूर्ण इमारतीची बारकाईनं तपासणी सुरू आहे.
नेमकी घटना काय? : मिळालेल्या माहितीनुसार, धुळे मुख्य पोस्ट ऑफिसच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर आज सकाळी एक धमकीचा संदेश प्राप्त झाला. या मेलमध्ये "पोस्ट ऑफिस बॉम्बनं उडवून देऊ," असा उल्लेख असल्यानं कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह पोलिसांचा मोठा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला. सुरक्षेचा उपाय म्हणून पोस्ट ऑफिसमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि कामासाठी आलेल्या नागरिकांना तातडीने इमारतीबाहेर काढण्यात आलं. पोलिसांनी परिसरात जाण्यास बंदी घातली असून कोणालाही आत जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
बॉम्ब शोधक पथक घटनास्थळी : घटनेचे गांभीर्य ओळखून 'बॉम्ब शोध आणि नाशक पथकाला' (BDDS) पाचारण करण्यात आलं आहे. हे पथक अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्यानं संपूर्ण इमारतीची कसून तपासणी करण्यात येत आहे. तसेच श्वान पथकाद्वारेही परिसराचा शोध घेतला जात आहे.
धमकीमागचा मुख्य सूत्रधार कोण ? : भरवस्तीत असलेल्या पोस्ट ऑफिसला अशाप्रकारे धमकी मिळाल्यानं नागरिक भयभीत झाले आहेत. पोलीस प्रशासन अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन करत आहे. या धमकीमागचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे? याचा तपास सायबर सेलच्या मदतीनं सुरू करण्यात आला आहे.
