धुळ्यातील पवार कुटुंबातील 9 जणांनी जागीच जीव सोडला; राजस्थानमधील कोटामध्ये भीषण अपघात, राष्ट्पती, पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
राजस्थानमधील कोटा येथे धुळे जिल्ह्यातील प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅव्हलर वाहनाला मध्यरात्री भीषण अपघात झाला. या अपघातात 9 जणांचा मृत्यू झाला.
Published : November 22, 2026 at 12:46 PM IST
धुळे - राजस्थानमधील कोटा येथे धुळे जिल्ह्यातील प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅव्हलर वाहनाला मध्यरात्री भीषण अपघात झाला. या अपघातात 9 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण जखमी झाले आहेत. अपघातग्रस्त वाहनात एकूण 16 व्यक्ती प्रवास करत होते, अशी माहिती धुळे जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात आली. जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून प्राप्त माहितीनुसार, अपघातग्रस्त वाहनाचा नोंदणी क्रमांक MH 18 CL 3005 असा आहे. हे सर्व भाविक खाटू श्यामजींचे दर्शन करुन परतत असताना हा भीषण अपघात झाला.
जखमींवर शासकीय रुग्णालयात उपचार - वाहनातून धुळे जिल्ह्यातील प्रवासी प्रवास करत होते. अपघातात मृत्यू झालेल्या 9 व्यक्तींचे मृतदेह कोटा येथील न्यू मेडिकल कॉलेजमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. तसेच जखमी झालेल्या व्यक्तींना स्थानिक शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाने दिली आहे.
"राजस्थानमधील कोटा येथे झालेल्या अपघातात अनेकांचा जीव गेल्याचे समजून अत्यंत दुःख झाले. दुःखाच्या या कठीण प्रसंगी माझ्या संवेदना पीडित कुटुंबांसोबत आहेत. जखमी व्यक्ती लवकरात लवकर बरे व्हाव्यात, अशी मी प्रार्थना करतो. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (PMNRF) मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. तसेच, जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाईल." : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
कोटा, राजस्थान में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 22, 2026
अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावं - 1) सजन दौलत पवार 2) उषाबाई सजन पवार 3) माधवी गणेश पवार 4) साऊ गणेश पवार 5) कैलास भगवान पवार 6) अनिता कैलास पवार 7) जानवी कैलास पवार 8) बाबूलाल दौलत पवार आणि 9) सुशिलाबाई बाबुलाल पवार यांचा मृतांमध्ये समावेश आहे. या सर्व व्यक्ती धुळे येथील रहिवासी असल्याची प्राथमिक माहिती जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात आली.
अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींमध्ये 1) मनीषा शरद पवार (वय 41 वर्षे) 2) मयुरी शरद पवार (वय 20 वर्षे) 3) जगदीश कैलाश पवार (वय 10 वर्षे) 4) श्रीजीत गणेश पवार (वय 4 वर्षे) 5) शरद बाबूलाल पवार (वय 45 वर्षे) आणि 6) गणेश सय्यद पवार (वय 32 वर्षे) यांचा समावेश आहे. जखमी व्यक्ती धुळे येथील रहिवासी असून, त्यांना कोटा येथील स्थानिक शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात आली आहे.
Pained to learn about the loss of lives in a tragic mishap in Kota, Rajasthan. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover at the earliest. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 22, 2026
कोटा येथील पोलीस नियंत्रण कक्षाकडून प्राप्त झालेल्या प्राथमिक माहितीच्या आधारे, अपघातातील मृत व जखमी व्यक्तींचा तपशील उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाने कळवले आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, दुर्घटनेबाबत अधिकृत माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पुढील तपशील स्पष्ट होणार असल्याची माहितीही जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात आली आहे.
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