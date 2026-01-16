ETV Bharat / state

भाजपाच्या उमेदवाराच्या समर्थकांना पराभवाचं शल्य; भाजपाच्याच कार्यालयावर केली दगडफेक

धुळ्यात निवडणूक हरलेल्या भाजपा उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांनी थेट भाजपाच्याच कार्यालयावर दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे या हल्ल्यात भाजपाच्या महिला नेत्या जखमी झाल्या आहेत.

भाजपाच्या कार्यालयावर त्यांच्याच पक्षाच्या पराभूत उमेदवाराच्या समर्थकांनी केली दगडफेक (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

January 16, 2026

धुळे : धुळ्यासह राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान झालं. तर शुक्रवारी महानगरपालिकेचा निकाल जाहीर झाला. या निकालानं राज्यातील मतदारांनी भाजपाला आणि महायुतीला बहुमत दिल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. काही महानगरपालिकांमध्ये मतदारांनी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीला पसंती दाखवली आहे. राज्यातील काही मतमोजणीच्या ठिकाणी वादाच्या घटना घडल्या. या निकालात धुळ्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. धुळ्यात निवडणूक हरलेल्या भाजपाच्या उमेदवाराच्या समर्थकांनी थेट भाजपच्याच कार्यालयावर दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे या हल्ल्यात भाजपाच्या महिला नेत्या गंभीररीत्या जखमी झाल्या आहेत. या घटनेमुळं परिसरात खळबळ उडाली आहे.

भाजपा उमेदवाराच्या समर्थकांची भाजपा कार्यालयाावर दगडफेक : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल गुरुवारी दुपारपर्यंत स्पष्ट झाला. यानंतर विजयी उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. महानगरपालिका निवडणुकीत मतदारांनी भाजपासह महायुतीला आपलं मत दिल्याचं स्पष्ट होत आहे. धुळे महानगरपालिका निवडणूक निकालातही मतदारांनी भाजपाला पसंती दिली. भाजपा उमेदवार विजयी झाल्यावर विजयी झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. तर काही ठिकाणी वादाच्या घटना घडल्या. धुळे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.16 मधून भाजपाच्या तिकीटवर आकाश शिंदे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. परंतु शुक्रवारी जाहीर झालेल्या निकालात त्यांचा पराभव झाला. आकाश शिंदे यांना हार न पचल्यामुळं त्यांच्या समर्थकांनी शहरातील चौफुलीजवळ असलेल्या भाजपा कार्यालयावर दगडफेक केली. यावेळी धुळे महानगरपालिकेच्या माजी उपमहापौर तथा नवनिर्वाचित नगरसेविका कल्याणी अंपळकर यांना गंभीर दुखापत झाली. कल्याणी अंपळकर यांना उपचारासाठी तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

संपादकांची शिफारस

