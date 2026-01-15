धुळे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक; मतदान यंत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक बिघाड, 'भाजपाचं बटण आपोआप दाबलं जातय, शिवसेनेचा आरोप

ETV Bharat / state

मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज (15 जानेवारी) मतदान होत आहे. धुळे महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान मतदान प्रक्रियेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

Dhule EVM machines
मतदान यंत्रांमध्ये बिघाड (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 3:48 PM IST

धुळे : महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सकाळी साडेसात वाजेपासून मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. धुळे महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 16 मधील शिवसेनेचे (शिंदे) उमेदवार पार्वती जोगी यांनी मतदान यंत्रांमध्ये (EVM Machines) गंभीर बिघाड असल्याचा आरोप केलाय. "यंत्रात जाणीवपूर्वक बिघाड केला जात आहे, भाजपाचं बटण दाबलं जात आहे, लोकशाही वेठीस धरली गेली आहे, सर्व यंत्रणा मॅनेज आहेत," असा तीव्र आरोप करत त्यांनी मतदान केंद्रांची पाहणी केली. पार्वती जोगी यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडं तक्रार करणार असल्याचंही सांगितलं.



ईव्हीएम मशीन बंद पडली : धुळे येथील प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये आनंदीबाई जावडेकर शाळेत सकाळी आठ वाजेच्या दरम्यान ईव्हीएम मशीन बंद पडल्यानं, उमेदवार आणि कर्मचारी यांच्यात चांगलीच बाचाबाची झाली. तसंच या ठिकाणी नागरिकांकडून देखील अधिकारी यांच्यावर रोष व्यक्त करण्यात आला. अर्ध्या तासापासून ईव्हीएम मशीन बंद असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी प्रभागातील नागरिकांनी गर्दी केली होती.

मतदान यंत्रामध्ये बिघाड (ETV Bharat Reporter)

आज उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद होणार : धुळे महापालिकेच्या 19 प्रभागांसाठी तब्बल 316 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून आज होणाऱ्या मतदानानंतर उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद होणार आहे. धुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा ही स्वबळावर निवडणूक लढवत असून शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) युती झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. तर दुसरीकडं भाजपाला पराभूत करण्यासाठी महाविकास आघाडी एकत्रित आली होती. एमआयएमने देखील तब्बल 21 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहेत.

तृतीयपंथी बांधवांनी बजावला मतदानाचा हक्क : धुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मूलभूत सोयी सुविधांसोबत धर्माचा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचार सभा झाल्या होत्या. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) मंत्री अदिती तटकरे यादेखील प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या होत्या. मात्र, महाविकास आघाडीचा एकही नेता प्रचाराच्या मैदानात उतरल्याचं पाहायला मिळालं नाही. यामुळं आज होणाऱ्या मतदानानंतर मतदारांचा कौल कुणाच्या बाजूने असणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. धुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी तब्बल 519 मतदान केंद्र उभारण्यात आली असून, 3500 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. धुळे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदानाला सुरुवात झाली असून शहरातील प्रभाग क्रमांक 16 मधील तृतीयपंथी बांधवांनी मतदानाचा हक्क बजावला.


