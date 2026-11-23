धुळे महापौर मायादेवी परदेशी यांचा विष प्राशन करण्याचा प्रयत्न, काय आहे नेमकं प्रकरण?
महापौर मायादेवी परदेशी यांच्याबाबत सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या कथित आक्षेपार्ह पोस्टचा वाद आता चिघळला आहे.
Published : November 23, 2026 at 10:55 AM IST
धुळे - महापौर मायादेवी परदेशी यांच्याबाबत सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या कथित आक्षेपार्ह पोस्टचा वाद आता चिघळला आहे. या प्रकाराच्या निषेधार्थ भाजपाच्या वतीनं धुळे शहरात भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी भाजपाचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी केलेल्या एका खळबळजनक दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.
गोरक्षक संजय शर्मा यांनी महापौर मायादेवी परदेशी यांच्याबाबत सोशल मीडियावर कथित आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात येत आहे. या पोस्टमुळे महापौरांची बदनामी झाल्याचा आरोप करत भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. संबंधित व्यक्तीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मोर्चादरम्यान आमदार अनुप अग्रवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना गंभीर आरोप केला. सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या कथित आक्षेपार्ह पोस्टमुळे महापौर मायादेवी परदेशी या प्रचंड मानसिक तणावाखाली आल्या होत्या. या अस्वस्थतेतून त्यांनी विष प्राशन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा अग्रवाल यांनी केला. मात्र, त्यांचे पती महादेव परदेशी यांनी वेळीच त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याने मोठी दुर्घटना टळल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, आमदार अग्रवाल यांनी केलेल्या या दाव्यामुळे धुळे शहरात खळबळ उडाली असून, सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टचा विषय आता अधिक गंभीर बनला आहे. संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संजय शर्मा यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियाचा वापर करताना व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि सामाजिक जबाबदारी जपणे आवश्यक असल्याची भूमिका यावेळी भाजपा कार्यकर्त्यांनी मांडली. आता या प्रकरणात पोलीस प्रशासन काय भूमिका घेते आणि पुढील कारवाई काय होते, याकडे धुळेकरांचे लक्ष लागले आहे.