बायकोसमोर रागावल्यामुळे मुलाने केली आई-वडिलांची हत्या, दुहेरी हत्याकांडाने धुळे हादरले!
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील महावीर सोसायटीमध्ये आज दुपारच्या सुमारास (15 मे) अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. मुलानेच आपल्या आई-वडिलांचा खून केला आहे.
Published : May 15, 2026 at 8:57 PM IST
धुळे : जिल्ह्यातील शिरपूर शहरात दुहेरी हत्याकांडाची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. शिरपूर येथील महावीर सोसायटीमध्ये सख्ख्या मुलानंच आपल्या आई-वडिलांची हत्या केल्यानं परिसरात खळबळ उडाली. इंदाराम महतो आणि रंजू देवी महतो अशी मृत दाम्पत्याची नावं आहेत. तर चंदन इंदाराम महतो असं खून केलेल्या आरोपी मुलाचं नाव आहे.
पत्नीासमोर बोलल्यानं रान अनावर : मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलीचं लग्न पार पाडून हे दाम्पत्य आनंदानं घरी परतलं होते. मात्र, घरी आल्यानंतर कोणत्यातरी कारणावरून आई-वडिलांनी मुलगा चंदनला त्याच्या पत्नीसमोर अपमानास्पद शब्दांत सुनावल्याचं सांगितलं जात आहे. याच रागातून संशयित मुलानं घरात ठेवलेल्या मुसळाने आई-वडिलांच्या डोक्यावर वार केले. या भीषण हल्ल्यात इंदाराम महतो आणि रंजू देवी महतो यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून पुढील तपास सुरू आहे.
गुन्हा केल्यानंर पळून जाण्याचा प्रयत्न : हल्ल्यानंतर संशयित आरोपी मुलानं घटनास्थळावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आरडाओरडा ऐकून परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला पकडलं आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. या प्रकरणी शिरपूर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेत पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. तसेच घटनेचा सखोल तपासही सुरू असल्याची माहिती पोलीस प्रशासनाने दिली आहे.
नुकतंच मुलीचं लग्न उरकून घरी परतले होतं महतो दाम्पत्य : विशेष म्हणजे, काही तासांपूर्वीच मुलीचं लग्न पार पडल्याने घरात आनंदाचं वातावरण होतं. मात्र, त्याच घरात घडलेल्या या दुहेरी हत्याकांडामुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
