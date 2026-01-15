धुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक 18 मधील मतदान केंद्रावर राडा, मतदान यंत्राची तोडफोड
धुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक 18 मधील मतदान केंद्रावर राडा झालाय. मिरच्या मारुती प्राथमिक विद्या मंदिरातील मतदान केंद्रातील मतदान यंत्राची तोडफोड करण्यात आलीय.
Published : January 15, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 2:48 PM IST
धुळे - शहरातील प्रभाग क्रमांक 18 मधील मतदान केंद्रावर राडा झाला आहे. मिरच्या मारुती प्राथमिक विद्या मंदिरातील मतदान केंद्रातील खोली क्रमांक 1 मधील मतदान यंत्राची तोडफोड करण्यात आली.
भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी खोली क्रमांक 1 मध्ये शिवीगाळ करत मतदान यंत्राची तोडफोड केल्याचा आरोप होत आहे. शिवसेना (शिंदे) जिल्हाप्रमुख सतीश महाले यांचा हा गंभीर आरोप केलाय. धुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक १८ मधील एका मतदान केंद्रावर मोठा राडा झाल्याची घटना समोर आली आहे. मिरच्या मारुती प्राथमिक विद्या मंदिर येथील मतदान केंद्रात असलेल्या खोली क्रमांक १ मधील मतदान यंत्राची तोडफोड करण्यात आल्याची माहिती आहे. या घटनेत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी खोली क्रमांक १ मध्ये घुसून शिवीगाळ करत मतदान यंत्रांची तोडफोड केली, असा गंभीर आरोप शिवसेना (शिंदे) जिल्हाप्रमुख सतीश महाले यांनी केला आहे. लोकशाही प्रक्रियेला बाधा पोहोचवणाऱ्या या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी तसंच संबंधितांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी ठाम मागणीही शिवसेना (शिंदे) जिल्हाप्रमुख सतीश महाले यांनी केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून, पोलीस तसंच निवडणूक प्रशासनानं परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. पुढील तपास आणि अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे.
दुसरीकडे धुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक सहामध्ये कानुश्री विद्यालय येथील मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मशीन बंद पडलं. मशीन बंद पडल्यानं मतदान प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून, उमेदवारांनी रोष व्यक्त केला आहे. तसंच सदर मतदान प्रक्रियाही उमेदवारांकडून बंद पाडण्यात आलेली आहे.
