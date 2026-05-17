साक्रीत दुहेरी हत्याकांड; भोंदूबाबाला अटक, भोंदुगिरीतून हत्या झाल्याचा संशय
धुळे जिल्ह्यात आणखी एक दुहेरी हत्याकांड घडलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एका भोंदूबाबाला अटक केली आहे.
Published : May 17, 2026 at 7:37 AM IST
धुळे : दोन दिवसांपूर्वीच्या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण धुळे जिल्हा हादरला असतानाच अवघ्या काही तासांत साक्री तालुक्यात आणखी एक दुहेरी हत्याकांड उघडकीस आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. साक्री तालुक्यातील वर्धाने आणि उभरांडी शिवारात दोन व्यक्तींचे मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. प्राथमिक तपासात हे हत्याकांड भोंदुगिरीच्या नादी लागल्यानं घडल्याची माहिती समोर येत असून पोलिसांनी एका संशयित भोंदुला ताब्यात घेऊन अटक केली आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी भडगाव (वर्धाने) टेंभे फाट्याजवळ एका विवाहितेचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेहावर अॅक्सेस 125 (एमएच 18 सीएफ 8151) ही दुचाकी टाकण्यात आली होती. तसेच महिलेचे तोंड रुमालाने बांधलेले असल्याने हा घातपाताचा प्रकार असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले.
पोलिसांनी तातडीने मृत महिलेची ओळख पटवली. जयश्री रजनीकांत काकुस्ते (वय 25, रा. कासारे) असे मृत महिलेचे नाव असून ती एका फायनान्स कंपनीसाठी कलेक्शनचं काम करत होती. शुक्रवारी रात्री तिचं पतीशी शेवटचं फोनवर संभाषण झालं होतं. त्यानंतर तिचा मोबाईल बंद लागत होता. शनिवारी सकाळी तिच्या खुनाची माहिती मिळताच काकुस्ते कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला.
जयश्रीच्या मृतदेहाजवळ तिची पर्स आणि मोबाईलही आढळून आला. त्यामुळे ही हत्या लुटीच्या उद्देशाने झालेली नसल्याचं स्पष्ट झालं. परिणामी, तिचा खून नेमका कोणी आणि का केला, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते.
काही तासांतच आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात : दरम्यान, निजामपूर पोलिसांनी तातडीने तपासाची सूत्रे हलवत संशयित योगेश उर्फ भैय्या बापू खैरनार (रा. जैताणे) याला ताब्यात घेतलं. चौकशीदरम्यान त्याने पोलिसांना धक्कादायक माहिती दिली. जयश्रीचा खून एक व्यक्ती करत होता आणि तिला वाचविण्याच्या प्रयत्नात त्या तरुणाचा मृत्यू झाल्याचं त्यानं सांगितलं. तसेच त्या तरुणाचा मृतदेह उभरांडी (जैताणे) शिवारातील निर्जन वन परिसरात, गौशाळा वजा मठाजवळील टेकडीवर पुरल्याची माहितीही त्याने पोलिसांना दिली. यानंतर पोलिसांनी उभरांडी शिवारात जाऊन मृतदेह बाहेर काढला. या मृत व्यक्तीची ओळख अक्षय सोनवणे (वय 28, रा. भाडणे) अशी पटली.
तपासादरम्यान पोलिसांना विवाहितेच्या तोंडावर बांधलेल्या रुमालावरून तसेच मोबाईल लोकेशनवरून महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाले. घटनास्थळी चारचाकी वाहनाच्या टायरच्या खुणाही आढळून आल्या होत्या. श्वान पथकानंही तपासात महत्त्वाची मदत केली. त्यामुळे पोलिसांनी काही तासांतच मुख्य संशयिताला ताब्यात घेतलं.
पोलीस तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जयश्री काकुस्ते आणि अक्षय सोनवणे या दोघांची हत्या एकाच ठिकाणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. संशय येऊ नये म्हणून दोघांचे मृतदेह वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.
दोघांची हत्या एकाच ठिकाणी? : मिळालेल्या माहितीनुसार, उभरांडी परिसरातील मठात वाद झाल्यानंतर योगेश खैरनार याने प्रथम अक्षय सोनवणे याच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून हत्या केली. त्यानंतर जयश्री काकुस्ते हिला तिच्याच दुचाकीवर बसवून नेत वाटेत तिचीही हत्या करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. महिलेच्या मृतदेहाजवळ सापडलेला रुमाल हा संशयित महाराजाचा असल्याने पोलिसांचा संशय अधिक बळावला होता.
घटनेची माहिती मिळताच फॉरेन्सिक पथक, एलसीबी, डॉग स्क्वॉड आणि निजामपूर पोलिसांनी संयुक्तपणे तपास मोहीम राबवली. अप्पर पोलीस अधीक्षक अजय देवरे यांनीही घटनास्थळी भेट देत तपासाचा आढावा घेतला.
आरोपी गुढ्या पाहून भविष्य सांगायचा : दरम्यान, प्राथमिक तपासात योगेश खैरनार हा भोंदुगिरी करत असल्याचं समोर आलं आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, तो गुढ्या पाहून भविष्य सांगत असल्याची परिसरात चर्चा होती. उभरांडी रस्त्यालगत त्याचा मठ असून परिसरात त्याला ‘महाराज’ म्हणून ओळखले जात होते. अनेकजण आपल्या अडचणी घेऊन त्याच्याकडे येत असल्याचे सांगितले जाते. जयश्री काकुस्ते आणि अक्षय सोनवणे हे दोघेही हवनासाठी त्याच्याकडे गेले होते, अशी चर्चा घटनास्थळी सुरू होती. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले असून या दुहेरी हत्याकांडाचा पुढील तपास सुरू आहे.