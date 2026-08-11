धीरज परदेशी हत्येप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आंदोलकांशी संवाद; आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
धीरज परदेशी (Dhiraj Pardeshi) हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून दिलेल्या आश्वासनांनंतर अहिल्यानगरमधील रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे.
Published : August 11, 2026 at 1:12 PM IST
अहिल्यानगर : धीरज परदेशी (Dhiraj Pardeshi) यांच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ अहिल्यानगर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत आंदोलकांशी संवाद साधला. धीरज परदेशी यांची हत्या ही अत्यंत निंदनीय आणि गंभीर घटना असल्याचं सांगत या प्रकरणातील आरोपींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडलं जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आंदोलकांशी संवाद : धीरज परदेशी यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ नागरिक, नातेवाईक आणि विविध संघटनांकडून आंदोलन करण्यात येत होतं. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांशी संवाद साधून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. यावेळी त्यांनी सरकार या प्रकरणाकडं गांभीर्यानं पाहत असून, दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यासाठी शासन सकारात्मक पाऊलं उचलत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
“धीरजची हत्या झाली, ही अतिशय निंदनीय गोष्ट आहे. या घटनेतील आरोपींना आम्ही सोडणार नाही.” तसेच आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया सरकारच्या माध्यमातून केली जाईल." - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
काय म्हणाले मुख्यमंत्री ? : “हत्यारांना फाशी झाली पाहिजे, यासाठी जी काही कायदेशीर कारवाई करता येईल ती आम्ही करू,” असं आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलं. समाजात अशा प्रकारच्या हिंसक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना थारा दिला जाणार नसून, “अशा प्रवृत्तींना ठेचल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही,” असा कठोर इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, धीरज परदेशी यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, आरोपींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी आंदोलकांकडून विविध मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून त्यावर आवश्यक ती पाऊले उचलली जातील, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलकांना सांगितलं.
सरकार कोणती कायदेशीर कारवाई करणार? : मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं काही काळापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर तूर्तास विराम मिळाला आहे. या प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई होऊन धीरज परदेशी यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा आंदोलक आणि नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आता सरकार या प्रकरणात पुढील कोणती कायदेशीर कारवाई करणार आणि आरोपींवर कठोर शिक्षा होण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली जाणार, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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