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केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा; तरुणांच्या आंदोलनाला मोठे यश, राजकीय नेत्यांकडून Gen Z वर कौतुकाचा वर्षाव!

काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचं स्वागत केलं. हा विद्यार्थी आंदोलनाचा आणि लोकशाहीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिली.

Dharmendra Pradhan Resigns
राजकीय नेत्यांकडून Gen Z वर कौतुकाचा वर्षाव! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 5:09 PM IST

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मुंबई : नीट पेपरफुटीप्रकरणी देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आंदोलनाच्या दबावानंतर केंद्रीय मंत्र्यानं पद सोडल्याची ही मोदी सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळातील पहिलीच घटना असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू झालेलं विद्यार्थी आणि कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन मुंबई, पुणे, कोलकाता यांसह देशातील विविध शहरांमध्ये पसरलं. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबवत जनमत तयार केलं.

20 जुलै रोजी दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जनंतर आंदोलन अधिक तीव्र झालं. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनातून माघार घेतली असली, तरी सीजेपीचे अभिजित दीपके यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम राहत आंदोलन सुरूच ठेवलं. अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधानांकडे आपला राजीनामा सादर केला. त्यानंतर राजीनामा पत्रही माध्यमांसमोर आलं. या निर्णयानंतर देशातील विविध भागांत विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला.

काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांकडून राजीनाम्याचं स्वागत : दरम्यान, काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचं स्वागत केलं. हा विद्यार्थी आंदोलनाचा आणि लोकशाहीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिली.

'हा युवाशक्तीचा आणि लोकशाहीचा विजय'- शरद पवार : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचं कौतुक करत हा युवाशक्तीचा आणि लोकशाहीचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

शरद पवारांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटलं की, नीट पेपरफुटीप्रकरणी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सलग 28 दिवस तरुणांनी दिलेला लढा आणि दाखवलेली जिद्द वाखाणण्याजोगी आहे. आंदोलकांच्या आग्रही मागणीनुसार अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. दडपशाहीला न घाबरता अन्यायाविरुद्ध ठामपणे उभं राहून सरकारला नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडणारा हा लढा लोकशाहीच्या ताकदीचं प्रतीक आहे. हा देशातील युवाशक्तीच्या एकजुटीचा मोठा विजय आहे.

तसेच, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी देशातील युवकांना नैतिक आणि संसदीय पाठबळ दिल्याबद्दल त्यांनी सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे आभार मानले. देशातील लोकशाहीनं कात टाकली असून, त्याचं श्रेय देशातील युवा पिढीला जाते, असंही पवारांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं.

हा अहंकाराचा पराभव- वर्षा गायकवाड : दरम्यान, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा एकनाथ गायकवाड यांनीही धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हा अहंकाराचा पराभव असून सत्य आणि संविधानाचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

'हा लोकशाही आणि विद्यार्थी आंदोलनाचा विजय' : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्याचं स्वागत करत हा लोकशाही, संविधान आणि विद्यार्थी आंदोलनाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. युवकांच्या एकजुटीमुळे आणि जनआंदोलनाच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागल्याचा दावा काँग्रेसनं केला.

काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत सरकारवर सातत्यानं दबाव वाढवला. तसेच, सोनम वांगचुक यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांच्या एकजुटीमुळे केंद्र सरकारला अखेर शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा स्वीकारावा लागला. देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनामुळे केंद्र सरकार दबावाखाली आलं असून, दिल्लीतील राजकीय घडामोडी आणि बैठका याच पार्श्वभूमीवर होत असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सरकार पुढील रणनीती ठरवत असून, त्यासाठीच मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले असावेत, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

'फडणवसी केंद्रात जाणार?' : दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी मंत्रिमंडळ फेरबदल झाल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाऊ शकतात, असा दावा केला होता. राज्यातील भाजपामधील अन्य नेता मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळू शकतो, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

'केवळ एका राजीनाम्याने हा प्रश्न संपणार नाही' : प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला केवळ पहिलं पाऊल असल्याचं म्हटलं. गेल्या काही वर्षांतील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आलं असून, केवळ एका राजीनाम्याने हा प्रश्न संपणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

नीटसह सर्व पेपरफुटी प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून मुख्य सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही सपकाळ यांनी केली. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची माफी मागावी आणि आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली. गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी काँग्रेसचा संघर्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पुढेही सुरू राहील, असंही ते म्हणाले.

TAGGED:

OPPOSITION REACTION
NEET PAPER LEAK PROTESTS
POLITICAL LEADERS PRAISE ON GEN Z
धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNS

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