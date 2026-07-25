धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा म्हणजे देशातील तरुणाईचा विजय, काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांचं भाजपा सरकारवर शरसंधान
महात्मा गांधी यांची वेशभूषा, दिल्ली पोलिसांच्या लाठीमारात जखमी झालेला विद्यार्थी असा सजीव देखावा करुन इन्कलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार चले जाओ अशा घोषणा देण्यात आल्या.
Published : July 25, 2026 at 9:40 PM IST
कोल्हापूर - नीट सारख्या राष्ट्रीय परीक्षेचा पेपर फुटून तीन महिने झाले तरीही त्याची जबाबदारी निश्चित झालेली नव्हती. याप्रकरणी देशातील काही तरुणांनी टोकाचं पाऊल उचलून आपलं आयुष्य संपवलं, याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करत काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारवर शरसंधान साधलं. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा म्हणजे देशातील तरुण तरुणाईचा विजय असल्याचं प्रतिपादन त्यांनी केलं. कोल्हापुरात विद्यार्थ्यांच्या न्याय, हक्कांसाठी काढलेल्या कँडल मार्चवेळी आमदार पाटील बोलत होते.
नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी नंतर देशातील तरुणांमध्ये एक प्रकारचा संताप होता. या संतापातून राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतरच्या आंदोलनानं आकार घेतला. गेल्या तीन महिन्यांपासून देशातील तरुणाई संघर्ष करत होती. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी संसदेसमोर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानासमोर काँग्रेसच्या खासदारांनी आंदोलन केलं. आता धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे त्यांनी बाजूला व्हावं, भविष्यात तरुणाईच्या आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या या महत्त्वाच्या परीक्षांबाबत काय नियोजन करणार हे केंद्र सरकारनं सर्वांना विश्वासात घेऊन सांगितलं पाहिजे. विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झालेल्या काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे केंद्र सरकारने मागे घेतले पाहिजेत. भाजपाकडून धर्मेंद्र प्रधान किती प्रामाणिक होते याबाबतच्या पोस्ट सोशल मीडियावर केल्या जात आहेत. मात्र देशातील 50 लाख विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारमय करणाऱ्या धर्मेंद्र प्रधान यांची चूक झाली आहे. आता प्रामाणिकपणाची टिमकी वाजून काहीही उपयोग नसल्याचा टोला काँग्रेसचे विधान परिषदेतील आमदार सतेज पाटील यांनी केंद्र सरकारला लगावला.
राजारामपुरी ते सायबर चौक निघाला कॅन्डल मार्च - काँग्रेसच्या वतीनं विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे केलेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांना सोबत घेत कोल्हापुरातील राजारामपुरी जनता बाजार ते सायबर चौक मार्गावर हा कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. या मार्चमध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची वेशभूषा केलेले कार्यकर्ते आणि दिल्ली पोलिसांच्या लाठीमारात जखमी झालेला विद्यार्थी असा सजीव देखावा दाखवण्यात आला. इन्कलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार चले जाओ अशा घोषणा देत विद्यार्थी सायबर चौकात आले. यावेळी केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा विद्यार्थ्यांनी समाचार घेतला तसंच यापुढे असं झाल्यास देशातील तरुणाई केंद्र सरकारला वटणीवर अणेल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या कॅन्डल मार्चमध्ये आमदार सतेज पाटील, जयंत आसगावकर, शहराध्यक्ष प्रवीण केसरकर, शिवाजी कवाळे, अमर समर्थ यांच्यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
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