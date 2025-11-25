नाशिकच्या टोकडे गावात बैलगाडीतून काढली होती धर्मेंद्र यांची मिरवणूक, गावकऱ्यांनी जागवल्या आठवणी
मालेगावातील टोकडे गावात धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या आईच्या नावानं शाळा उभारली होती. आता धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर गावकऱ्यांनी त्यावेळच्या आठवणी जागवल्या आहेत.
Published : November 25, 2025 at 1:36 PM IST
नाशिक : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर नाशिक जिल्ह्यातील चित्रपटप्रेमी आणि रसिकांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी मालेगाव तालुक्यातील टोकडे गावात 1984 साली आपल्या आईच्या नावानं एक शाळा उभारली होती. त्या शाळेच्या उद्घाटनासाठी ते स्वतः उपस्थित होते. त्यावेळी गावकऱ्यांनी त्यांचं भव्य स्वागत करत बैलगाडीतून मिरवणूक काढली होती.
टोकडे गावात आईच्या नावानं शाळा : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं सोमवारी (24 नोव्हेंबर) मुंबईतील निवासस्थानी निधन झालं. ते 89 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनानं नाशिक जिल्ह्यातील रसिकांनी त्यांच्या आठवणी जागवल्या. विशेषतः मालेगाव तालुक्यातील टोकडे गावात त्यांच्या आईच्या नावानं उभारलेल्या शाळेच्या आठवणींनी गावकरी भावुक झाले.
धर्मेंद्र यांनी 1984 मध्ये टोकडे गावात आपल्या आई सत्यवती कौर यांच्या नावानं 'मातोश्री सत्यवती कौर माध्यमिक विद्यालय' ही शाळा उभारली होती. या शाळेच्या उद्घाटनासाठी 7 नोव्हेंबर 1984 रोजी ते स्वतः गावी आले होते. शाळेच्या उभारणीसाठी त्यांनी त्या काळात 1 लाख 20 हजार रुपयांची मोठी आर्थिक मदत केली होती. त्यावेळी गावकऱ्यांनी त्यांचं भव्य स्वागत करत बैलगाडीतून गावभर मिरवणूक काढली होती. या सोहळ्याला धर्मेंद्र यांच्यासोबत चित्रपट निर्माते जी.पी. सिप्पी, अभिनेते दारासिंग, तसेच देओल कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते.
टोकडे गावात जाट समाजाची मोठी वस्ती : मालेगाव तालुक्यातील टोकडे आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये मोठ्या संख्येनं जाट समाज राहतो. जाट बांधवांनी 1938 साली आपली सुमारे 70 एकर जमीन पंचायती उदासीन आखाड्याला दान केली होती. त्याच आखाड्यात एकदा अभिनेते धर्मेंद्र दर्शनासाठी आले असता, गावकऱ्यांशी त्यांनी मनमोकळी चर्चा केली. त्या चर्चेतून गावातील मुला-मुलींना शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी शाळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
“धर्मेंद्र यांचे सामाजिक कार्य, जाट समाजासाठी योगदान आणि त्यांचा प्रेमळ स्वभाव आम्ही कधीच विसरणार नाही. त्यांच्या या कृतज्ञतेमुळे महाराष्ट्रातील जाट समाज त्यांची सदैव आदरानं आणि प्रेमानं आठवण काढत राहणार,” असे भावनिक उद्गार टोकडे गावचे ग्रामस्थ विठोबा द्यानद्यान यांनी काढले.
नाशिकमध्ये मिळाला लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड : 2009 साली नाशिक येथील कालिदास कलामंदिरात मुकेश कनेरी यांच्या पुढाकारानं पहिल्या नाशिक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलचं भव्य आयोजन करण्यात आलं होते. या सोहळ्यात धर्मेंद्र यांना तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं. पुरस्कार स्वीकारताना भावुक झालेल्या धर्मेंद्र यांनी म्हटलं होतं, “चित्रपट इंडस्ट्रीला जन्म देणाऱ्या दादासाहेब फाळके यांच्या गावात मला हा सन्मान मिळत आहे. आजपर्यंत मला कितीतरी पुरस्कार मिळाले, पण हा सन्मान माझ्या आयुष्यातला सर्वोच्च सन्मान आहे".
दादासाहेबांनी जर चित्रपटाची मुहूर्तमेढ रोवली नसती, तर आम्ही सगळे कुठेच नसतो. आमचं चित्रपटसृष्टीतलं आजचं हे अस्तित्व त्यांच्यामुळेच आहे.”
