पानिपत ते बैतूल व्हाया भोसले दरबार; दीडशे एकरमधील 'धर्माधिकारी कोठी'चा 300 वर्षांचा रोमांचक इतिहास
पानिपतच्या युद्धानंतर साताऱ्याकडे परतण्याऐवजी धर्माधिकारी कुटुंबानं नव्या ठिकाणी स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांचा प्रवास मध्य भारताकडे झाला आणि मुलताई-बैतूल परिसरात त्यांनी आपलं बस्तान बसवलं.
Published : September 26, 2026 at 4:07 PM IST
अमरावती : पानिपतच्या रणांगणानं केवळ मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाला कलाटणी दिली नाही, तर युद्धानंतर अनेक कुटुंबांच्या जीवनाची दिशाही बदलली. त्यापैकीच एक म्हणजे महाराष्ट्रातील सातारा परिसराशी नातं असलेले धर्माधिकारी कुटुंब. पेशव्यांच्या काळात पानिपतच्या मोहिमेत सहभागी झाल्यानंतर युद्धातील पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर या कुटुंबाच्या पूर्वजांनी महाराष्ट्रात परत न येण्याचा निर्णय घेतला. पुढे त्यांचे वास्तव्य नर्मदा खोऱ्यातील मुलताई आणि बैतूल परिसरात झालं. आज बैतूल येथे सुमारे दीडशे एकर परिसरात उभी असलेली 'धर्माधिकारी कोठी' अर्थात भव्य वाडा या कुटुंबाच्या दीर्घ ऐतिहासिक प्रवासाची साक्ष देत आहे.
कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, ‘धर्माधिकारी’ हे आडनाव पेशव्यांनी दिलेल्या पदवीतून रूढ झालं. या कुटुंबाचे मूळ आडनाव ‘प्रभुणे’ असल्याचे सांगितले जाते. रामनारायण शास्त्री प्रभुणे यांच्या वंशातून पुढे ‘धर्माधिकारी’ हे आडनाव प्रचलित झाले. पेशव्यांच्या काळात धार्मिक कार्य तसेच भिक्षुकीशी संबंधित जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या या कुटुंबाला ‘धर्माधिकारी’ ही पदवी मिळाली.
पानिपतच्या युद्धानंतर साताऱ्याकडे परतण्याऐवजी कुटुंबानं नव्या ठिकाणी स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांचा प्रवास मध्य भारताकडे झाला आणि मुलताई-बैतूल परिसरात त्यांनी आपलं बस्तान बसवलं. काळाच्या ओघात या कुटुंबाने उभारलेली धर्माधिकारी कोठी आज त्यांच्या इतिहासाची आणि महाराष्ट्राशी असलेल्या जुन्या नात्याची साक्ष देत आहे.
देशपांडेंच्या माध्यमातून नागपूरच्या भोसले दरबाराशी संपर्क :
स्थलांतराच्या काळात धर्माधिकारी कुटुंबाचे पूर्वज सुरुवातीला गंगेच्या खोऱ्यात वास्तव्याला होते. तेथील एका महाराजांनी त्यांना नर्मदेच्या खोऱ्यात जाण्याचा सल्ला दिला. नर्मदा खोऱ्यात काही काळ वास्तव्य केल्यानंतर एका संन्याशानं तापी नदीच्या परिसरात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार हे कुटुंब मध्य प्रदेशातील बैतूल जिल्ह्यातील खेडी सावली परिसरात पोहोचले.
या ठिकाणी त्यांचा नासिरे नावाच्या जमीनदार कुटुंबाशी संबंध आला. या कुटुंबानं धर्माधिकारी कुटुंबाला महत्त्वाची मदत केली. पुढे मुलताई येथील देशपांडे कुटुंबाच्या माध्यमातून धर्माधिकारी कुटुंबाच्या वास्तव्याची माहिती नागपूरच्या भोसले दरबारापर्यंत पोहोचली. त्यानंतर धर्माधिकारी कुटुंबातील पूर्वजांना नागपूरला बोलावण्यात आलं. त्यांचा सन्मान करून मुलताई परिसरात वास्तव्य करण्याची परवानगी देण्यात आली. यानंतर महाराष्ट्राशी असलेलं नातं कायम ठेवत धर्माधिकारी कुटुंबानं मध्य भारतात नव्या आयुष्याला सुरुवात केली.
शिक्षणामुळे कुटुंबाच्या वाटचालीला नवे वळण :
मुलताई इथं स्थायिक झाल्यानंतर धर्माधिकारी कुटुंबाचा विस्तार झाला. मात्र केवळ भिक्षुकीच्या व्यवसायावर कुटुंबाची प्रगती होऊ शकत नाही, याची जाणीव पुढील पिढीला झाली. त्यामुळे शिक्षणाकडे वळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कुटुंबातील कृष्णाजी महादेवराव धर्माधिकारी यांनी कलकत्ता गाठून एलएलबीचं शिक्षण घेतलं. शिक्षण पूर्ण करून परतल्यानंतर त्यांनी कायद्याच्या व्यवसायाला सुरुवात केली, अशी माहिती कृष्णाजी धर्माधिकारी यांचे नातू विनय धर्माधिकारी यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना दिली.
मुलताई आणि पुढे बैतूल बाजार परिसरातून कृष्णाजी धर्माधिकारी घोड्यावरून न्यायालयात ये-जा करत असत. त्या काळात वाहनांची सुविधा उपलब्ध नसल्याने घोडा हेच प्रवासाचे प्रमुख साधन होते. इंग्रजांनी ठराविक अंतरावर थकलेले घोडे बदलण्यासाठी व्यवस्था केली होती, अशी माहितीही विनय धर्माधिकारी यांनी दिली.
1913 मध्ये उभी राहिली ऐतिहासिक धर्माधिकारी कोठी :
धर्माधिकारी कुटुंबाच्या इतिहासातील ठोस वास्तूचिन्ह म्हणजे बैतूलमधील त्यांची ऐतिहासिक कोठी. कृष्णाजी महादेवराव धर्माधिकारी यांनी १९१३ मध्ये या कोठीचं बांधकाम सुरू केलं. बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी सुमारे 5 वर्षांचा कालावधी लागला. त्या काळातील पारंपरिक बांधकाम तंत्राचा वापर करत चुन्यामध्ये उडदाची डाळ आणि इतर नैसर्गिक घटक मिसळून भक्कम बांधकाम करण्यात आलं. त्यामुळे 100 वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरही या हवेलीची रचना मजबूत आहे.
कोठीचे वैशिष्ट्य केवळ तिच्या इतिहासात नाही, तर बांधकामातही आहे. जाडजूड आणि काही ठिकाणी दोन ते तीन फुटांपर्यंतच्या भिंती, मजबूत लाकडी बांधकाम आणि पारंपरिक बांधकाम पद्धतीमुळे कोठीच्या आतील भागात आजही नैसर्गिक थंडावा जाणवतो. हवामान, सुरक्षा आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा लक्षात घेऊन या वास्तूची रचना करण्यात आली होती, अशी माहिती विनय धर्माधिकारी यांनी दिली.
परदेशी साहित्याने हवेलीची अनोखी सजावट :
कोठीच्या अंतर्गत सजावटीतही त्या काळातील समृद्धी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अभिरुची दिसून येते. घर स्वतंत्र जागा आणि विविध उपयोगांसाठी वेगवेगळ्या खोल्यांची रचना अशी या हवेलीची मांडणी आहे. शंभर वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही सागवान लाकूड, जाड भिंती आणि पारंपरिकत गेले. पुढे कुटुंबातील आचार्य दादा धर्माधिकारी आणि माधव त्र्यंबक धर्माधिकारी हे स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडले गेले. मध्य प्रदेशातील राजकीय आणिातील मंदिरासाठी इटलीहून आणलेल्या शैलीचा वापर करण्यात आला आहे. हवेलीतील रंगीत काचा इंग्लंडहून आणण्यात आल्या. बांधकामात बर्माहून आणलेल्या सागवान लाकडाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे.
तिजोरीसाठी स्वतंत्र खोली, पूजेसाठी स्वतंत्र जागा आणि विविध उपयोगांसाठी वेगवेगळ्या खोल्यांची रचना अशी या हवेलीची मांडणी आहे. शंभर वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही सागवान लाकूड, जाड भिंती आणि पारंपरिक बांधकाम पद्धतीमुळे ही कोठी मजबूत आहे.
कायद्याच्या व्यवसायासोबत स्वातंत्र्यलढ्यातही सहभाग :
कायद्याच्या व्यवसायामुळे धर्माधिकारी कुटुंबाचे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील स्थान वाढत गेलं. पुढे कुटुंबातील आचार्य दादा धर्माधिकारी आणि माधव त्र्यंबक धर्माधिकारी हे स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडले गेले. मध्य प्रदेशातील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमध्ये धर्माधिकारी कुटुंबाचा सहभाग वाढला.
जयप्रकाश नारायण आणि मोतीलाल नेहरू यांसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांचा या परिसराशी संबंध आला. महात्मा गांधी दोन वेळा बैतूलला आले होते आणि धर्माधिकारी कुटुंबाच्या कोठीत त्यांनी मुक्काम केला होता. कोठीच्या वरच्या भागात उभे राहून त्यांनी नागरिकांना संबोधित केलं होतं, अशी माहिती विनय धर्माधिकारी यांनी दिली.
सुभाषचंद्र बोस सहा महिने कोठीत भूमिगत :
धर्माधिकारींच्या कोठीच्या इतिहासातील रंजक संदर्भ नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी जोडला जातो. विनय धर्माधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात सुभाषचंद्र बोस सुमारे 6 महिने या कोठीत भूमिगत राहिले होते. कोठीची रचना अशी आहे की आतील भागातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. त्यामुळे ब्रिटिश पोलिसांना एखादी व्यक्ती आत लपल्याचा संशय आला तरी तिच्यापर्यंत पोहोचणं सोपं नव्हतं.
त्या काळात पोलिसांच्या घोड्यांच्या टापांचा आवाज आणि धुळीवरून नेमके कोण येत आहे, याचा अंदाज कुटुंबीयांना येत असे, अशी माहिती विनय धर्माधिकारी यांनी दिली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोळवलकर गुरुजी यांना बैतूल येथील कारागृहात इंग्रजांनी बंदिस्त केले होते. कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर गोळवलकर गुरुजी यांनी या कोठीत एक दिवस मुक्काम केला होता, अशी माहितीही विनय धर्माधिकारी यांनी दिली.
स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधामुळे सोडावी लागली नोकरी :
धर्माधिकारी कुटुंबाचा स्वातंत्र्यलढ्याशी असलेला संबंध पुढील पिढीतही कायम राहिला. कृष्णाजी धर्माधिकारी यांचे पुत्र बाळकृष्ण धर्माधिकारी ब्रिटिशांच्या रॉयल एअर फोर्समध्ये कार्यरत होते. मात्र कुटुंबातील सदस्य स्वातंत्र्यलढ्याच्या आंदोलनात सक्रिय असल्याने ब्रिटिश प्रशासनाच्या नियमानुसार त्यांच्यावर नोकरी सोडण्याची वेळ आली. त्यानंतर ते कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांसाठी बैतूलला परतले, अशी माहिती त्यांचे पुत्र विनय धर्माधिकारी यांनी दिली.
बैतूलमध्ये वाढला कुटुंबाचा विस्तार :
बैतूल इथं स्थायिक झाल्यानंतर धर्माधिकारी कुटुंबाचा सामाजिक आणि आर्थिक विस्तार होत गेला. कुटुंबातील सातही भावांना पुढे बैतूलमध्ये आणण्यात आलं. व्यवसाय वाढल्यानंतर परिसरात शेतीही घेण्यात आली. आज बैतूल जिल्ह्यातील आमला तहसील परिसरात धर्माधिकारी कुटुंबाच्या शेतीचे हिस्से असल्याचे वीर धर्माधिकारी यांनी सांगितलं.
या काळात ही हवेली केवळ एका कुटुंबाचे घर न राहता त्यांच्या मध्य भारतातील स्थायिक होण्याच्या प्रवासाचे केंद्र बनली. पुढील पिढीने शिक्षण, प्रशासन आणि विविध क्षेत्रांत आपली ओळख निर्माण केली. गोपाळकृष्ण धर्माधिकारी यांच्या कुटुंबातील विश्वास धर्माधिकारी, विवेक धर्माधिकारी आणि विनय धर्माधिकारी या तीन मुलांनी विविध क्षेत्रांत काम केलं. विश्वास धर्माधिकारींना मध्य प्रदेश शासनाच्या वरिष्ठ प्रशासकीय सेवेत काम करून निवृत्ती घेतली. विवेक धर्माधिकारी यांनी बँकिंग क्षेत्रात काम केलं, तर विनय धर्माधिकारी गेल्या सुमारे 38 वर्षांपासून बैतूलमध्ये वास्तव्यास आहेत.
बैतूलची कोठी एका कुटुंबाच्या स्थलांतराची जिवंत साक्ष :
महाराष्ट्रातील सातारा, पानिपतचे रणांगण, मुलताई, नागपूरच्या भोसल्यांचा काळ, स्वातंत्र्य आंदोलन आणि अखेर बैतूलमध्ये उभी राहिलेली 1913 सालची कोठी, असा धर्माधिकारी कुटुंबाचा प्रवास अनेक ऐतिहासिक टप्पे जोडतो.
आज हवेलीच्या भिंतींवर काळाच्या खुणा उमटल्या असल्या, तरी तिच्या वास्तुरचनेतून त्या काळातील जीवनशैली, सामाजिक स्थान आणि संघर्षाची कहाणी जाणवते. पिढ्यानपिढ्या जपली गेलेली ही वास्तू केवळ जुना वाडा नसून महाराष्ट्रातून मध्य भारतात झालेल्या एका कुटुंबाच्या ऐतिहासिक स्थलांतराची जिवंत आठवण ठरली आहे.