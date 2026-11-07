एका रुपयात पणती मिळणारा मुंबईचा धारावी कुंभारवाडा; पिढ्यानपिढ्या लोक करतात व्यवसाय!
गेल्या अनेक वर्षांपासून धारावी कुंभारवाड्यात दसरा झाल्यानंतर दिवाळीच्या सणासाठी लागणारे साहित्य बनवण्याची लगबग सुरू होते.
Published : November 7, 2026 at 8:52 PM IST
मुंबई : मुंबईच्या धारावीमध्ये दिवाळीसाठी लागणारे मातीचे दिवे, पणत्या या सर्व मातीच्या वस्तूंनी धारावी कुंभारवाडा सजला आहे. मुंबईच्या सुरुवातीच्या काळापासून कुंभारवाडा हा अस्तित्वात आला आहे. अठराव्या शतकामध्ये या ठिकाणी कुंभार व्यवसाय सुरू झाल्याचं म्हटलं जातं. दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून धारावी कुंभारवाड्यात दसरा झाल्यानंतर दिवाळीच्या सणासाठी लागणारे साहित्य बनवण्याची लगबग सुरू होते.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही घाऊक विक्रेते ग्राहक आगाऊ ऑर्डर देऊन ठेवतात आणि माल बनवला जातो. याचबरोबर, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी देखील या ठिकाणी अगदी कमी दरामध्ये पणत्या व दिवे उपलब्ध आहेत. जसजशी दिवाळी जवळ येते तस तशी ग्राहकांची रीघ या ठिकाणी लागते आणि व्यापारी सज्ज होतात. घरातील जास्तीत जास्त सदस्य यासाठी वेळ काढतात. या ठिकाणी साधी रंग न लावलेली पणती एक रुपयापासून तर लामनदिवे एक हजार रुपयांपर्यंत मिळतात.
पाच ते दहा हजार लोकांना मिळतो रोजगार : "गुजरातहून माती येते तर कोलकाता येथून साचा येतो. या दोघांच्या सहाय्यानं या ठिकाणी दिवे बनवले जातात. दिव्यांना आकर्षक रंगरंगोटी केली जाते आणि ते पॅक करून विक्रीसाठी ठेवले जातात. कुंभार वाड्यामध्ये एकूण दीडशे भट्ट्या असून पाच ते दहा हजार लोकांना यामुळं रोजगार मिळतो," असा दावा व्यावसायिक दिनेश चित्रोडा यांनी केला आहे. तसंच संपूर्ण वर्षभर या ठिकाणी भट्टी सुरू असते. यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या दिव्यांचे दर एक रुपयापासून ते थेट हजार रुपयांपर्यंत असल्याचं ते सांगतात. "आमचा हा व्यवसाय टिकलाच पाहिजे, कारण आम्ही मुंबईच्या मातीशी जोडलो गेलो आहोत," असंही दिनेश चित्रोडा म्हणाले.
संस्कृती आणि परंपरेचं खरं चित्र कुंभारवाड्यात दिसतं : दुसरीकडे, उद्योजक सागर परमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या चार पिढ्यांपासून या ठिकाणी त्यांचं कुटुंब व्यवसाय करत आहे. धारावीच्या मातीला असलेल्या संस्कृतीचा वास त्यांना याच कुंभारवाड्यात नेहमी येतो. फक्त दिवे नाही तर माठ आणि पाण्याच्या बॉटल सुद्धा या ठिकाणी मातीपासून बनवल्या जातात. तसंच दिवाळीमध्ये विविध प्रकारचे दिवे हे मातीपासून बनवले जातात. गुजरातमधून ही माती आणली जाते. याचबरोबर सर्वत्र आधुनिकरण होत असलं तरी संस्कृती आणि परंपरेचं खरं चित्र ह्याच कुंभारवाड्यात दिसत असल्याचं सागर परमार यांनी सांगितलं.
कुंभारवाड्यात सध्या मोठी लगबग : धारावी येथील कुंभारवाड्यात आकर्षक मातीचे दिवे, पणत्या विक्रीसाठी तयार असून, त्या खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी होऊ लागली आहे. 25, 50, 60 रुपये डझन पणत्या तर फॅन्सी दिवे 500 रुपयांपर्यंत उपलब्ध असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, दिवाळीच्या हंगामासाठी दिवे तयार करण्याचं काम आधीच सुरू होतं. दिवे घडवणं त्यांना आकर्षक आकार देणं. ग्राहकांच्या मागणीनुसार विविध डिझाईन तयार करणं, अशा पद्धतीनं कुंभारवाड्यात काम होते. त्यामुळं सध्या कुंभारवाड्यात सध्या मोठी लगबग पाहायला मिळत आहे.
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