धनुष्य, बोफोर्स, रॉकेट लॉन्चरचे देवळलीत अर्टिलरीकडून शक्तिप्रदर्शन; पाहा थरारक व्हिडिओ
देवळालीच्या तोफखाना शाळेत 'तोपची 2026' या वार्षिक सरावाचं आयोजन मोठ्या उत्साहात करण्यात आलं. यावेळी उपस्थितांना युद्ध भूमीचा थरार पाहायला मिळाला.
Published : January 21, 2026 at 8:36 PM IST
नाशिक : नाशिकच्या स्कूल ऑफ आर्टिलरीच्यावतीनं आज देवळाली गोळीबार मैदानात तोपची वार्षिक युद्धसरावाचं प्रात्यक्षिक करण्यात आलं. या सोहळ्याला तामिळनाडू डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेजचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल मनीष एरी हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी भारतीय जवानांनी वज्र बोफोर्स, रॉकेट लॉन्चरचं प्रात्यक्षिक करून दाखवलं. यावेळी उपस्थितांनी युद्धभूमिवरील थरार अनुभवला.
उपस्थितांना युद्ध भूमीचा थरार अनुभवयास मिळाला : एक्साईज तोपची 2026 संयुक्त अग्नि शक्ति अभ्यास स्कूल ऑफ आर्टीलरी देवळाली नाशिकच्यावतीनं करण्यात आला. अभ्यास तोपची आर्टीलरी रेजिमेंटलचा वार्षिक प्रमुख अग्नि शक्ति प्रदर्शन सोहळा असतो. हा अभ्यास स्कूल ऑफ आर्टीलरी देवळाली फील्ड फायरींग रेंज येथे करण्यात आला. वायुसेनेच्या स्वदेशी लढाऊ पद्धतीचे युध्दात वापरण्यात येणारे, मॉर्टार, रॉकेट ड्रोन, विविध गन्स, के-9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन, एम-777 अल्ट्रा लाईट हॉवित्झर, 155 एमएमएफएच 77 बी 02 (बोफोर्स), सोल्टम, धनुष, 105 मिमी इंडियन फिल्ड गन, (आय एफ जी) लाइट फिल्ड गन, (एल एफ जी), 122 एम एम मॉर्टार, ग्रॅड बी एम 21 पिनाका मल्टीपल, रॉकेट लॉन्चर्स, इत्यादी क्षेपणास्त्रांच्या प्रात्यक्षिकेने उपस्थितांना युद्ध भूमीचा थरार अनुभवण्यास मिळाला.
आधुनिक ड्रोनचे प्रात्यक्षिक : बदलत्या आधुनिक युद्ध प्रणाली अंतर्गत जवानांना ड्रोन अटॅक बाबतचे प्रशिक्षण दिले जात असून ड्रोनद्वारे शत्रूंच्या तळावरील रेकी असो किंवा हल्ला असो यासाठी भारतीय सैन्यदल सज्ज असल्याचं ऑपरेशन सिंदूरवेळी जगानं बघितलं. या प्रात्यक्षिकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडव्हान्स अशा आठ ते दहा ड्रोनची झलक मैदानात उपस्थितांना बघायला मिळाली.
