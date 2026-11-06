दर घसरताच ग्राहकांची झुंबड! धनत्रयोदशीला जळगाव सराफ बाजारात सोन्या-चांदीची मोठी झळाळी
जळगावच्या सराफ बाजारात धनत्रयोदशीचा उत्साह द्विगुणित झाला असून सोन्याच्या दरात प्रति तोळा 3 हजार 700 रुपये, चांदीच्या दरात प्रति किलो 9 हजार रुपयांची घट झालीय.
Published : November 6, 2026 at 2:15 PM IST
जळगाव : धनत्रयोदशीचा सण, घराघरांमध्ये लक्ष्मीपूजनाची तयारी आणि सराफ बाजारात सोन्या-चांदीच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची सुरू असलेली लगबग! गेल्या काही दिवसांपासून गगनाला भिडलेल्या सोन्या-चांदीच्या दरात ऐन धनत्रयोदशीच्या तोंडावर मोठी घसरण झाल्यानं ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सोन्याच्या दरात प्रति तोळा तब्बल 3 हजार 700 रुपये, तर चांदीच्या दरात प्रति किलो 9 हजार रुपयांची घट झाली आहे. यामुळे जळगावच्या सराफ बाजारात धनत्रयोदशीचा उत्साह द्विगुणित झाला असून, खरेदीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. मात्र, मागील वर्षाच्या तुलनेत सोन्या-चांदीचे दर अजूनही खूप जास्त असल्यानं, खरेदी करताना ग्राहकांना आपल्या बजेटचा विचार करावा लागत आहे.
धनत्रयोदशी आणि सोन्या-चांदीची खरेदी हे समीकरण अनेक वर्षांपासून भारतीय परंपरेचा अविभाज्य भाग बनलं आहे. धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोने, चांदी किंवा इतर मौल्यवान वस्तूंची खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. त्यामुळे वर्षभर सोन्याचे भाव कितीही वाढले, तरी या मुहूर्तावर काही ना काही खरेदी करण्याचा ग्राहकांचा प्रयत्न असतो. यंदाही जळगावच्या सराफ बाजारात हाच उत्साह पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, यंदा ग्राहकांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे; ती म्हणजे ऐन धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये सातत्यानं चढ-उतार सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी सोन्याच्या दरानं 1 लाखाचा टप्पा ओलांडत विक्रमी पातळी गाठली होती. चांदीचे दरही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यानं सर्वसामान्य ग्राहकांचं खरेदीचं बजेट कोलमडलं होतं. त्यामुळे अनेक ग्राहकांनी दर कमी होण्याची प्रतीक्षा करत खरेदी पुढे ढकलली होती. मात्र, आता ऐन धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावरच दरात मोठी घसरण झाल्यानं ग्राहकांना खरेदीची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
जळगावच्या सराफ बाजारात सध्या सोन्याचा दर प्रति तोळा 1 लाख 41 हजार 300 रुपये, तर चांदीचा दर प्रति किलो 1 लाख 86 हजार रुपये इतका आहे. सोन्याच्या दरात तोळ्यामागे 3 हजार 700 रुपयांची, तर चांदीच्या दरात किलोमागे तब्बल 9 हजार रुपयांची घट झाली आहे. एकाच वेळी दोन्ही मौल्यवान धातूंचे दर कमी झाल्यानं ग्राहकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. विशेषतः दागिने खरेदी करणाऱ्या महिला ग्राहकांसाठी ही घसरण अत्यंत दिलासादायक ठरत आहे.
धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर केवळ मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी करणारे ग्राहकच नव्हे, तर सर्वसामान्य कुटुंबांतील नागरिकही आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार खरेदी करताना दिसत आहेत. काही ग्राहक सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याला प्राधान्य देत आहेत, तर काही जण चांदीची नाणी, लक्ष्मी-गणेशाच्या मूर्ती, पूजेचे साहित्य आणि चांदीच्या विविध वस्तू खरेदी करत आहेत. विशेषतः धनत्रयोदशीला चांदीची वस्तू खरेदी करण्याची जुनी परंपरा असल्याने, चांदीच्या उत्पादनांकडेही ग्राहकांचा मोठा कल दिसून येत आहे.
मात्र, दरात झालेली ही तात्पुरती घसरण पाहून ग्राहकांनी फार हुरळून जाण्याचं कारण नाही; कारण मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सोन्या-चांदीचे दर अजूनही खूप जास्त आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात तोळ्यामागे सुमारे 15 हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात किलोमागे तब्बल 30 हजार रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे. म्हणजेच, एका बाजूला सध्याच्या दरातील घसरण ग्राहकांना तात्कालिक दिलासा देत असली, तरी वर्षभरातील एकूण दरवाढीचा भार अजूनही ग्राहकांच्या खिशावर कायम आहे.
दरम्यान, धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर सराफ बाजारात होणारी गर्दी लक्षात घेता व्यापाऱ्यांमध्येही उत्साहाचं वातावरण आहे. सणासुदीच्या काळात दागिन्यांच्या खरेदीला विशेष महत्त्व असल्यानं, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारचे दागिने आणि चांदीच्या कलाकुसरीच्या वस्तू बाजारात उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. यात पारंपरिक दागिन्यांसोबतच आधुनिक डिझाइनच्या दागिन्यांनाही ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर पसंती देत आहेत.
एकीकडे सोन्या-चांदीच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांचं आर्थिक गणित बिघडवलं असताना, दुसरीकडे धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर झालेल्या दरघसरणीनं खरेदीदारांना काहीसा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे यंदा महागाईची झळ सोसत असतानाही ग्राहकांनी आपल्या परंपरेला प्राधान्य दिलं आहे. सोन्याच्या दरातील घसरणीची संधी साधायची आणि धनत्रयोदशीचा शुभमुहूर्तही साधायचा, अशा दुहेरी उद्देशानं जळगावच्या सराफ बाजारात ग्राहकांची गर्दी वाढताना दिसत आहे. आता या उत्साहाचा सराफ व्यावसायिकांच्या एकूण उलाढालीवर किती सकारात्मक परिणाम होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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