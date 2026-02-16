ETV Bharat / state

सौर दिव्यांनी उजळल्या किल्ले रायगडावरील धनगर वस्ती; आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या प्रयत्नांना यश

रायगड दौऱ्यावर पडळकरांसमोर ग्रामस्थांनी लाईटच्या समस्या मांडली होती. याची दखल घेत पडळकर यांनी संबंधित यंत्रणांशी पाठपुरावा करत सोलर पॅनलद्वारे वीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

Dhangar settlement on Raigad Fort lit up with solar lamps
सौर दिव्यांनी उजळल्या किल्ले रायगडावरील धनगर वस्ती (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड- राज्यात आजही अनेक गावांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही. अनेक गावांमध्ये विजेअभावी लोकांचे हाल होत आहेत. विशेष म्हणजे रायगडातील अशाच एका वस्तीवर देशाला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्ष उलटल्यानंतर आता वीज पोहोचलीय. स्वराज्याची राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या किल्ले रायगडावर आज विकासाची नवी किरणे झळकताना दिसताहेत. किल्ल्यावर वास्तव्यास असलेल्या धनगर वस्तीतील झोपड्या आता सौर दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळल्या असून, अनेक वर्षांपासून भेडसावत असलेली अंधाराची समस्या अखेर दूर झालीय. भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या पुढाकारातून हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम साकार झालाय.

किल्ले रायगड परिसरात पारंपरिक वीजपुरवठा मिळणार : पुरातत्त्व विभागाच्या नियमांमुळे किल्ले परिसरात पारंपरिक वीजपुरवठा देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे येथील सुमारे 24 झोपड्यांमधील कुटुंबांना वर्षानुवर्षे दिवा, कंदील किंवा बॅटरीच्या मर्यादित प्रकाशावरच अवलंबून राहावे लागत होते. अंधारामुळे महिलांपासून लहान मुलांपर्यंत सर्वांनाच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी आपण कायम प्रयत्नशील राहू- पडळकर : गतवर्षी किल्ले रायगड दौऱ्यावर आलेल्या आमदार पडळकर यांच्यासमोर ग्रामस्थांनी लाईटच्या समस्येची व्यथा मांडली होती. या तक्रारीची तात्काळ दखल घेत पडळकर यांनी संबंधित यंत्रणांशी पाठपुरावा करत सोलर पॅनलद्वारे वीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, प्रत्येक झोपडीपर्यंत सौर दिवे पोहोचले आहेत. रविवारी संध्याकाळी आमदार पडळकर यांच्या उपस्थितीत या सौर प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी बोलताना त्यांनी किल्ल्यावरील धनगरवाडी हटवू दिली जाणार नाही, तसेच येथील नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी आपण कायम प्रयत्नशील राहू, असा शब्द ग्रामस्थांना दिला.

उजेडामुळे रात्रीची सुरक्षितताही वाढणार : सौर दिव्यांमुळे आता मुलांच्या शिक्षणाला चालना मिळणार असून, रात्रीची सुरक्षितताही वाढणार असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. दरम्यान, ऐतिहासिक वारसा जपत दुर्गम भागातील नागरिकांना आधुनिक सुविधांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.


हेही वाचाः

TAGGED:

DHANGAR SETTLEMENT
MLA GOPICHAND PADALKAR
किल्ले रायगड
RAIGAD FORT SOLAR LAMPS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.