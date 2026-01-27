ETV Bharat / state

धनगर समाज आक्रमक, खंडोबाची शपथ घेत भाजपाला मतदान न करण्याचा केला निर्णय

पुण्यात आरक्षणावरुन धनगर समाज आक्रमक झाल्याचं दिसून आलंय. खंडोबाची शपथ घेत भाजपला मतदान न करण्याचा निर्णय त्यांनी केलाय. खोट्या आश्वासनांना कंटाळून त्यांनी हा निर्णय घेतलाय.

धनगर समाज आक्रमक
धनगर समाज आक्रमक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 3:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - गेल्या काही वर्षापासून धनगर आरक्षणाचा मुद्दा जोरदार चर्चेत असून धनगर आरक्षणाच्यासाठी वेळोवेळी विविध आंदोलनं देखील झाली आहेत. असं असताना पुन्हा एकदा धनगर आरक्षणासाठी धनगर समाज आक्रमक झाल आहे. आता जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत भाजपाला मतदान करणार नाही अशी शपथ धनगर समाजाने घेतली आहे.



अनुसूचित जमातीमध्ये 'धनगड' शब्द बदलून 'धनगर' शब्द करण्याची मागणी - धनगर समाजाच्या वतीनं आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. आज घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील मागणी करण्यात आली. धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी बिरोबाची शपथ घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लढा सुरू केला होता. पण त्यानंतर धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं नाही. आज पुन्हा धनगर समाज आक्रमक होत त्यांनी खंडोबाची शपथ घेतली असून जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत भाजपाला मतदान करू नका असं आवाहन धनगर समाजाला यावेळी करण्यात आलं आहे. "खंडोबाची शपथ जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत भाजपाला मतदान करणार नाही तसंच मागणी पूर्ण न झाल्यास मुंबईत कधी न बघितलेलं आंदोलन करणार", असा इशारा यावेळी यशवंत संघर्ष सेनेनं सरकारला दिला आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्यानंतर मुंबईत धनगर समाज मोठ्या संख्येनं रस्त्यावरती उतरेल आणि या आंदोलनाची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल असं यावेळी यशवंत सेनेचे अध्यक्ष विष्णू कुराडे यांनी सांगितलं.

यापूर्वी दि. २६ एप्रिल २०२५ रोजी प्रा. राम शिंदे यांची विधान परिषद सभापतीपदी निवड झाल्याबद्दल तसंच, धनगर समाजाचे आणि अमरावती जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित खासदार आणि आमदारांचा सत्कार अमरावतीत झाला होता. अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत हा सत्कार सोहळा पार पडला होता. "धनगर समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यापैकी धनगर आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळं लवकरच या मुद्द्यावर सरकार तोडगा काढणार आहे. राज्याच्या सभागृहामध्ये यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेऊन तो केंद्राकडं पाठवणार," अशी माहिती विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी त्यावेळी बोलताना दिली होती. अशा प्रकारची आश्वासने इतरही अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी दिलेली आहेत. मात्र अजूनपर्यंत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न काही मिटलेला नाही.

TAGGED:

DHANGAR RESERVATION
धनगर समाज आक्रमक
खंडोबाची शपथ
धनगर आरक्षणाचा मुद्दा
DHANGAR RESERVATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.