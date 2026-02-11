एसटी आरक्षणासाठी धनगर समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरणार; शिर्डीत राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत आंदोलनाचा निर्धार
शिर्डीजवळील साई पालखी निवारा इथं आज पार पडलेल्या या राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत राज्यभरातील धनगर समाजाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Published : February 11, 2026 at 6:17 PM IST
शिर्डी : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण देण्यात यावं, या मागणीसाठी महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष आता पुन्हा तीव्र होणार आहे. गेल्या वर्षी मुंबईतील आझाद मैदानावर झालेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर आता पुन्हा एकदा राज्यस्तरीय आंदोलन उभारण्याचा निर्णय आज (11 फेब्रुवारी) शिर्डीत झालेल्या धनगर समाजाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शिर्डीजवळील साई पालखी निवारा इथं आज पार पडलेल्या या राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत राज्यभरातील धनगर समाजाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भव्य आंदोलन छेडण्याचा निर्धार : या बैठकीत एसटी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव वाढवण्याची रणनीती ठरवण्यात आली. धनगर समाजाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनात्मक तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातीचं आरक्षण मिळायला हवं, असा समाजाचा ठाम दावा आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित असून केवळ आश्वासनांवरच समाधान मानावं लागत असल्याची भावना या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसंच गेल्या काही वर्षांत विविध समित्या, अहवाल आणि राजकीय आश्वासनांनंतरही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळं आता शांत मार्गाने मागणी करूनही न्याय मिळत नसेल, तर पुन्हा एकदा व्यापक आणि तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचा सूर या बैठकीत उमटला. सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू असल्यामुळं तसंच ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू असल्यामुळं आंदोलनाची तारीख तात्काळ जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र परीक्षा आणि ऊसतोड हंगाम संपल्यानंतर मुंबईतील आझाद मैदानावर पुन्हा एकदा लाखोंच्या उपस्थितीत भव्य आंदोलन छेडण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.
आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ सामाजिक नाही, तर... : ही बैठक धनगर समाजाचे नेते दीपक बोऱ्हाडे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "धनगर समाजाचा एसटी आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ सामाजिक नाही, तर तो न्याय आणि घटनात्मक हक्कांचा प्रश्न आहे. तसंच सरकारनं या मागणीवर तातडीनं ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र केलं जाईल," असा इशाराही दीपक बोऱ्हाडे यांनी दिला. याचबरोबर, या बैठकीत पुढील आंदोलनासाठी नियोजन समित्या स्थापन करणे, राज्यभर जनजागृती मोहीम राबवणे, तसेच विविध जिल्ह्यांमध्ये तयारी बैठका घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. येत्या काळात धनगर समाज संघटितपणे रस्त्यावर उतरणार असल्याचं स्पष्ट संकेत देखील दीपक बोऱ्हाडे यांनी दिले आहेत.
