पुण्यात धनत्रयोदशीचा उत्साह; चांदीचे दर घसरल्याने सराफा बाजारात ग्राहकांची प्रचंड गर्दी
धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोने-चांदी खरेदी करण्यासह धनाची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे.
Published : November 6, 2026 at 4:11 PM IST
पुणे : दिवाळी सणाला उत्साहात सुरुवात झाली असून, आज धनत्रयोदशीच्या निमित्ताने सोने-चांदी खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, चांदीच्या दरात किलोमागे तब्बल 7 हजार रुपयांची घसरण झाल्यानं ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे चांदीचे दागिने, नाणी आणि इतर वस्तू खरेदी करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे.
धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोने-चांदी खरेदी करण्यासह धनाची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी चांदीची नाणी खरेदी करण्याची परंपरा असल्यानं अनेक ग्राहक चांदीला पसंती देतात. सोन्याच्या तुलनेत चांदीची खरेदी परवडणारी असल्यानं ग्राहकांसाठी तो आकर्षक पर्याय ठरत आहे.
पुण्यातील लक्ष्मी रोडवरील रांका ज्वेलर्स येथेही खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली आहे. दुकानात विविध प्रकारची चांदीची नाणी, चांदीच्या नोटा तसेच देवी-देवतांच्या प्रतिमा असलेल्या नाण्यांना ग्राहकांकडून पसंती दिली जात आहे. धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
किलोमागे सुमारे 7 ते 8 हजार रुपयांनी दर कमी :
रांका ज्वेलर्सचे मालक फत्तेचंद रांका म्हणाले की, धनत्रयोदशीला धनाची पूजा करण्याची परंपरा आहे. मात्र, धन म्हणजे केवळ रोकड किंवा नोटा नव्हेत, तर घरात असलेल्या सोन्या-चांदीचीही पूजा केली जाते. सोने आणि चांदीला लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. धनत्रयोदशीला चांदीची वस्तू भेट देण्याची किंवा खरेदी करण्याची परंपरा आहे. मागील वर्षी घरात 11 चांदीची नाणी असतील, तर यंदा त्यात आणखी दोन नाण्यांची भर घालून 13 नाण्यांचं पूजन केलं जातं. अशा प्रकारे नाण्यांची संख्या विषम ठेवण्याची पद्धत आहे. यंदाही चांदीच्या खरेदीला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले की, यंदा चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. किलोमागे सुमारे 7 ते 8 हजार रुपयांनी दर कमी झाले आहेत. सध्या चांदीचा दर प्रतिकिलो एक लाख 87 हजार रुपये, तर सोन्याचा दर एक लाख 41 हजार 500 रुपये आहे. सोने आणि चांदीच्या दरांवर परदेशातील घडामोडी तसेच विविध देशांच्या धोरणांचा परिणाम होत असल्याचंही फत्तेचंद रांका यांनी सांगितलं.