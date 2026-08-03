राजकारण गलिच्छ झालंय, निवृत्ती घ्यावीशी वाटतेय - धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्याने खळबळ
माजलगावात अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना धनंजय मुंडे यांनी एक खळबळजनक विधान केलं आहे. राजकारणातून निवृत्ती घ्यावीशी वाटते, असं ते म्हणाले.
Published : August 3, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 6:07 PM IST
बीड : राज्याच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या एका विधानाने खळबळ उडाली आहे. 'मला राजकारणातून संन्यास घ्यावासा वाटतोय', असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत. पंकजा मुंडे यांनी असं वक्तव्य केल्यानंतर अनेक नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, पंकजा मुंडे यांच्या विधानाची चर्चा सुरू असताना आता दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनीदेखील राजकीय निवृत्तीबाबत सूचक विधान केलं आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर बोलताना त्यांनी हे भाष्य केलं.
धनंजय मुंडे नेमकं काय म्हणाले? : माजलगावात अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना धनंजय मुंडे यांनी हे वक्तव्य केलं. यावेळी बोलताना राज्यातील राजकारण सध्या रसातळाला गेलं आहे, अशी खंत व्यक्त केली. ‘सध्या तुम्ही पाहताय की कशा पद्धतीचं राजकारण चालू आहे. आज सगळीकडे जातीपातीचं धर्माचं राजकारण चालू आहे. अशा राजकारणामध्ये माझ्यासारख्या व्यक्तीला वाटतं की खरंच आज राजकारणात राहावं की न राहावं.’
तसंच नंतर लक्षात येतं की आपल्याला पुन्हा समता प्रस्थापित करायची आहे. उपेक्षित वंचित घटकाला न्याय देण्यासाठी कार्यरत राहायचं आहे. महापुरुषांनी दिलेले विचार आमच्या पाठीशी आहेत, असं म्हणत त्यांनी राजकारणात कायम राहून समाजहितासाठी काम करणार असल्याचेही संकेत दिले.
पंकजा मुंडे काय म्हणाल्या होत्या? : परळी तालुक्यातील सिरसाळा येथे वसंतराव नाईक यांच्या ११३ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. यावेळी बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "शिवात शक्ती नसेल तर शिव हा शव आहे. म्हणूनच महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून चालतात आणि तेव्हाच शिवशक्ती निर्माण होते. तुम्ही शक्ती आहात, मीही शक्ती आहे." बंजारा समाजाबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, "आजही बंजारा समाज पूर्णपणे बदललेला नाही. आजही हा समाज अनेक बाबतीत पूर्वीप्रमाणेच आहे."
बीडहून सिरसाळ्याकडे येताना रस्त्यांच्या कामाचा उल्लेख करत त्यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांना उद्देशून सांगितलं, "आज बीडहून येताना माझं डोकं दुखू लागलं, धनु भाऊ." यावेळी त्यांनी सुरू असलेल्या रस्ते विकासकामांबाबत भाष्य केलं. त्या म्हणाल्या, "आज बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामं सुरू आहेत. चारपदरी रस्त्यांची कामं सुरू असून अनेक ठिकाणी रस्त्यांचं काम प्रगतीपथावर आहे."
राजकारणाचा कंटाळा आला- पंकजा मुंडे : आपल्या राजकीय प्रवासाचा उल्लेख करत त्या म्हणाल्या, "मी वयाच्या 24 व्या वर्षी राजकारणात आले. आज मला 48 वर्षे झाली. या राजकारणाचा मला अक्षरशः कंटाळा आला आहे." शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाविषयी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "तुमच्या हातातील कोयता हातातून गेला पाहिजे, असं मी म्हणणार नाही. मात्र त्या कोयत्याला योग्य भाव मिळाला पाहिजे आणि कष्टाला योग्य फळ मिळालं पाहिजे."
बंजारा भाषेतील भाषणाच्या आग्रहावर त्या मिश्कीलपणे म्हणाल्या, "मला लोक म्हणाले की बंजारा भाषेत भाषण करा. मी पण तुमच्यासारखीच याडी आहे." यावेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या कार्याचाही गौरव केला. त्या म्हणाल्या, "आजच्या काळात मुख्यमंत्री होणे सोपे नाही. मात्र त्या काळात वसंतराव नाईक यांनी प्रभावीपणे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. तसेच मुंडे साहेबांनी वंचित समाजातील लोकांना सोबत घेऊन कार्य केले. मला तुमच्या मनात राहायचे आहे," असे म्हणत त्यांनी बंजारा समाजाशी संवाद साधला.
हेही वाचा