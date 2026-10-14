धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 2026 : समता, स्वाभिमान अन् मानवी प्रतिष्ठेच्या ऐतिहासिक पर्वाला 70 वर्षे पूर्ण
नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरील ऐतिहासिक धम्मदीक्षेला 70 वर्षे पूर्ण झाली. धनंजय टिपले यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : October 14, 2026 at 2:30 PM IST
नागपूर : ज्या समाजघटकांना शतकानुशतके अस्पृश्यता आणि भेदभावाचा सामना करावा लागला, त्यांच्यासाठी 14 ऑक्टोबर 1956 हा दिवस केवळ दिनदर्शिकेतील एक दिवस नव्हता, तर स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव, मानवी प्रतिष्ठेचा आग्रह आणि समतेच्या दिशेने टाकलेलं अत्यंत ऐतिहासिक निर्णायक पाऊल होतं, असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
दीक्षाभूमीवर बौद्ध धम्माचा स्वीकार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Dr Babasaheb Ambedkar) संपूर्ण आयुष्यभर अस्पृश्यता आणि जातीय अन्यायाविरोधात कायमच लढा दिला. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाज सक्षम व्हावा, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचं बळ निर्माण व्हावं आणि प्रत्येकाला समान हक्क मिळावेत, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. बाबासाहेबांच्या मते, माणसाचं मूल्य त्याच्या जन्मावरून नव्हे, तर त्याच्या मानवी अस्तित्वावर आणि कर्तृत्वावर ठरलं पाहिजे. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला होता. आज, 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी या ऐतिहासिक घटनेला 70 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. बौद्ध धम्माचा स्वीकार करताना बाबासाहेबांनी समता आणि नैतिकतेवर आधारित समाजाचं स्वप्न समोर ठेवलं होतं. त्यांचा हा निर्णय असंख्य अनुयायांसाठी आत्मसन्मानाचा आणि नव्या सामाजिक ओळखीचा आधार बनला.
अनुयायांसाठी प्रेरणादायी आणि आत्मसन्मान जागृत करणारा दिवस : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या अनुयायांसाठी हा इतिहास प्रेरणादायी आणि आत्मसन्मान जागृत करणारा आहे. त्यांच्या अभिवादनामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संघर्षाविषयीची कृतज्ञता, शिक्षणाची प्रेरणा आणि सामाजिक परिवर्तनाची अपेक्षा दडलेली आहे. या ऐतिहासिक दिवसाचं महत्त्व पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
ऐतिहासिक घटनेला 70 वर्षे पूर्ण : भारतीय इतिहासातील काही घटना केवळ एका दिवसापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या समाजाच्या विचारविश्वालाही नवी दिशा देतात. नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी झालेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची धम्मदीक्षा ही अशीच एक ऐतिहासिक घटना आहे. जातिभेद, अस्पृश्यता आणि सामाजिक विषमतेविरोधात आयुष्यभर संघर्ष करणाऱ्या बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार करून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेचा मार्ग समाजासमोर ठेवला. आज या ऐतिहासिक घटनेला 70 वर्षे पूर्ण होत झाली आहेत.
भारतीय समाजजीवनात नव्या पर्वाची सुरुवात : बाबासाहेबांचा संघर्ष केवळ राजकीय अधिकार मिळविण्यापुरता मर्यादित नव्हता. समाजातील वंचित घटकांना माणूस म्हणून सन्मानाने जगता यावं, त्यांना शिक्षणाच्या आणि प्रगतीच्या समान संधी मिळाव्यात तसेच सामाजिक विषमतेच्या बेड्या कायमस्वरूपी तुटाव्यात, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह असो, नाशिकचा काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह असो किंवा वंचितांच्या हक्कांसाठी उभारलेल्या विविध चळवळी असोत, या सर्व लढ्यांमागे सामाजिक समतेचाच विचार होता. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी विजयादशमीच्या दिवशी नागपुरात आयोजित ऐतिहासिक सोहळ्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पत्नी डॉ. सविता आंबेडकर यांच्यासह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. भदंत चंद्रमणी महास्थवीर यांनी त्यांना दीक्षा दिली. त्यानंतर बाबासाहेबांनी उपस्थित अनुयायांना त्रिशरण आणि पंचशीलाचा स्वीकार करण्यासह बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. या ऐतिहासिक परिवर्तनात मोठ्या संख्येने अनुयायी सहभागी झाले होते. या घटनेने भारतीय समाजजीवनात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली.
सामाजिक स्वाभिमानाच्या चळवळीचा निर्णायक टप्पा : बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार हा केवळ धार्मिक निर्णय म्हणून घेतलेला नव्हता. त्यांच्या दृष्टीनं तो सामाजिक विषमतेला नकार देणारा आणि विवेक, नैतिकता व समतेवर आधारित जीवनपद्धतीचा स्वीकार करणारा निर्णय होता. त्यामुळं दीक्षाभूमीवरील धम्मदीक्षा सामाजिक स्वाभिमानाच्या चळवळीतील निर्णायक टप्पा ठरली. आज दीक्षाभूमी देश-विदेशातील बौद्ध अनुयायांसाठी श्रद्धेचे आणि प्रेरणेचे केंद्र आहे. दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि 14 ऑक्टोबरच्या निमित्ताने लाखो अनुयायी येथे अभिवादनासाठी येतात. मात्र, या स्मरणदिनाचे खरं महत्त्व केवळ अभिवादनापुरते मर्यादित नाही. समाजातील जातीय भेदभाव दूर करणे, शिक्षणाचा प्रसार करणे, संविधानिक मूल्यांचे रक्षण करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळवून देणे, बाबासाहेबांच्या विचारांची आजच्या काळातील खरी अंमलबजावणी ठरू शकते. दीक्षाभूमीवरील धम्मदीक्षेला सात दशके पूर्ण होत असताना बाबासाहेबांनी दिलेला समतेचा संदेश पुन्हा अधोरेखित होत आहे. इतिहासाचे स्मरण करतानाच त्या इतिहासातून प्रेरणा घेऊन अधिक न्याय्य, विवेकी आणि समताधिष्ठित समाज घडविण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे.
नागपूरची निवड, या परिवर्तनाला ऐतिहासिक आणि सामाजिक महत्त्व : 14 ऑक्टोबर 1956 नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर घेतलेली धम्मदीक्षा व्यापक परिवर्तनाचे प्रतीक ठरलीय. बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला आणि सामाजिक विषमतेच्या व्यवस्थेला वैचारिक आव्हान दिलं. त्याच्या कृतीनं लाखो अनुयायांसमोर नव्या जीवन दृष्टीचा मार्ग खुला झाला. लहान-पणापासूनच जातीय भेदभावाचे चटके सहन केलेल्या डॉ बाबासाहेबांनी शिक्षण कायदा, अर्थशास्त्र या सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून वंचितांच्या हक्कांचा लढा उभारला होता. त्यांना जाणवले होते, राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तरी समाजात प्रत्येक व्यक्तीला समान प्रतिष्ठा मिळाली नाही, तर लोकशाहीची उद्दिष्टे पूर्ण होणार नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी सामाजिक न्याय व मानवी समानता होती. धम्मदीक्षेचा निर्णय या विचारप्रवासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला. बौद्ध धम्मातील प्रज्ञा,शील, करुणा आणि समतेच्या तत्त्वांमध्ये डॉ. बाबासाहेबांना न्यायपूर्ण समाज निर्मितीची दिशा दिसली. नागपूरची निवड करून त्यांनी या परिवर्तनाला ऐतिहासिक ब सामाजिक महत्त्व प्राप्त करून दिले. 14 ऑक्टोबरच्या सोहळ्यात त्यांनी स्वतः धम्मदीक्षा घेतली आणि त्यानंतर अनुयायांनाही धम्मदीक्षा दिली. या घटनेचा अर्थ केवळ एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात प्रवेश करणे एवढाच नव्हता. तो आत्मसन्मानाचा स्वीकार, भेदभावाला नकार व विवेकाधिष्ठित जीवनाचा संकल्प होता. त्यामुळं दीक्षाभूमी ही सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण जागा बनली आहे. आज सात दशकांनंतर ही ऐतिहासिक घटनेची प्रासंगिकता संपलेली नाही हे महत्त्वाचे.
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