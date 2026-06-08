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विकासाच्या मुद्द्यांवर बोला, वैयक्तिक टीका थांबवा; विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहिते-पाटील यांचं प्रत्युत्तर

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूरच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असताना, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर दिलंय.

Dhairyashil Mohite Patil
धैर्यशील मोहिते पाटील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 4:00 PM IST

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सोलापूर : सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या निवडणुकीत बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे वसंत देशमुख यांच्यात थेट लढत होत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री जयकुमार गोरे, भाजपाचे माजी आमदार राम सातपुते आणि उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी जिल्हाभर प्रचाराचा धडाका लावला आहे. रविवारी पंढरपूर, माळशिरस आणि माढा तालुक्यात झालेल्या भाजपाच्या सभांमध्ये जयकुमार गोरे, राम सातपुते आणि राजेंद्र राऊत यांनी माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यावर टीका केली होती. या टीकेला उत्तर देण्यासाठी खासदार मोहिते-पाटील यांनी सोमवारी सकाळी सोलापूर येथे पत्रकार परिषद घेतली.

"मी पोस्टमन आहे" वक्तव्याची चर्चा : रविवारी झालेल्या सभेत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी, "मी फक्त पोस्टमन आहे. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार राजकीय कार्यक्रम राबवतो," असं वक्तव्य केलं होतं. तसंच, देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी ‘बेईमानी’ करणाऱ्या आणि त्यांचा अवमान करणाऱ्या नेत्यांची उलटी गिनती सुरू झाली असून त्याचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.

खा. धैर्यशील मोहिते पाटील पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)

"आधी पालकमंत्री की पोस्टमन ते स्पष्ट करा" : खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी आज (8 जून) सकाळी सोलापूर शहरात पत्रकार परिषद घेतली आणि जय कुमार गोरेंच्या टीकेला उत्तर दिलं. ते म्हणाले, "जयकुमार गोरे हे पालकमंत्री आहेत की पोस्टमन, हे आधी स्पष्ट करावं. विधान परिषद निवडणूक सुरू असताना विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. मात्र भाजपाचे नेते विकासाऐवजी वैयक्तिक टीका करण्यात वेळ घालवत आहेत." पुढे बोलताना ते म्हणाले, "निवडणूक कोणतीही असो, मोहिते-पाटील घराण्यावर टीका करण्याची विरोधी नेत्यांची सवय झाली आहे." विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूंकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.

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TAGGED:

जय कुमार गोरे
DHAIRYASHIL MOHITE PATIL
धैर्यशील मोहिते पाटील
SOLAPUR VIDHAN PARISHAD ELECTION
DHAIRYASHIL MOHITE PATIL

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