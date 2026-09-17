पालघर डॉक्टर हल्ला प्रकरण : पोलीस महासंचालकांना खात्यातच किंमत नाही का?, मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल
पालघर प्रकरणात केस डायरीची नोंद योग्य पद्धतीनं न ठेवणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर नेमकी काय कारवाई करणार, यावर पोलीस महासंचालकांनी उत्तर देण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले.
Published : September 17, 2026 at 10:00 PM IST
मुंबई : राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पोलीस खात्यातच किंमत नाही, अशी आम्ही नोंद करुन घ्यायची का?, असा सवाल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारला. पोलीस ठाण्यातील केस डायरी कशा पद्धतीनं ठेवली जावी, यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या परिपत्रकाचं पालन न करणाऱ्या पोलिसांवर तुरळक कारवाई होत असेल, तर त्यापेक्षा ती करुच नका, असे खडेबोलही मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावलेत.
काय आहे प्रकरण : पालघर इथं डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. हे प्रकरण हातळणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यानं केस डायरी योग्य प्रकारे ठेवली नव्हती. त्या संबंधित पोलिसांवर काय कारवाई झाली, याचं उत्तर न्यायालयानं मागितलं होतं. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या कोकण विभागीय पोलीस अधिक्षकांनी संबंधित अधिकाऱ्याला नोटीस बजावली. यात या कृत्यासाठी तीन वर्षांकरता तुमची वेतनवाढ का रोखू नये? याची कारणं दाखवा, नोटीस बजावल्याची माहिती सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी : यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलीस खात्याला चांगलंच धारेवर धरलं. "समजा जर सर्व शस्त्र शस्त्रालयात ठेवण्याचा नियम असेल, पण याचं पालन एखादा पोलीस करत नसेल, तर त्याच्यावर तुरळक कारवाईच केली जाणार आहे का?," असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं केला. तसेच "केस डायरी कशी ठेवावी, याबाबत पोलीस महासंचालकांचे आदेश स्पष्टपणे जारी केलेले असुनही जर त्याचं पालन पोलीसच करत नाहीत, तर याचा अर्थ पोलीस महासंचालकांना खात्यातच किंमत नाही. आम्ही तशीच नोंद करुन घ्यावी का," असे ताशेरे यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं ओढले. "पोलीस महासंचलकांच्या परिपत्रकाचं पालन न करणाऱ्या पोलिसाला केवळ वेतनवाढ रोखण्याची नोटीस दिली जात असल्यास ही कारवाई कितपत योग्य आहे?, यासाठी अधिक कठोर कारवाई करण्यात यावी का?, याचं उत्तर पोलीस महासंचालकांनी सादर करावं," असे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही सुनावणी 12 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
पालघर प्रकरणातील सर्व आरोपी अटकेत : पालघर येथील रुग्णालयात दहीहंडीच्या रात्री धुडगूस प्रकरणात बहुतांश सर्व आरोपींना अटक झालेली आहे. आता या आरोपींची ओळख परेड तत्काळ करावी. अन्य पुरावे पोलिसांकडं आहेत. तेव्हा पोलिसांनी याचं आरोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावं, अशी मागणी अमाकस क्युरी अशोक मुंदरगी यांनी यावेळी कोर्टाकडं केली. तसेच रमेश म्हात्रे प्रकरणात खटला येत्या 19 सप्टेंबरपासून सुरू होत असून तो येत्या दोन महिन्यात निकाली काढला जाईल, अशी माहिती यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
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