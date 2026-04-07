बिडी अर्पण केल्यावरच पुढचा प्रवास! मेळघाटात 'बिडीवालेबाबाची' अनोखी परंपरा आणि इतिहास
मेळघाटातील राजदेवबाबाला बिडी अर्पण करण्याच्या परंपरेला अतिशय महत्त्व आहे. सातपुडा पर्वतरांगेत वसलेल्या मेळघाटातील आदिवासी बांधवांनी ही परंपरा जपली आहे.
Published : April 7, 2026 at 3:53 PM IST
अमरावती : मेळघाटच्या दाट जंगलात आणि सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये दडलेली अनेक रहस्यं आणि परंपरा आजही तितक्याच जिवंत आहेत. त्यापैकीच एक विलक्षण आणि आश्चर्यकारक परंपरा म्हणजे राजदेवबाबाला बिडी अर्पण करण्याची. धारणी, अकोट, अचलपूर मार्ग ज्या ठिकाणी एकत्र येतात त्या तिटकीवर वडाच्या झाडाखाली असलेल्या या देवस्थानाला आदिवासी बांधव 'बिडीवालेबाबा' म्हणून ओळखतात. या बिडीवालेबाबा संदर्भात आदिवासी संस्कृतीत असणारी मान्यता, परंपरा आणि इतिहास यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट...
तिटकीवरचं अनोखं देवस्थान : सेमाडोह ते हरिसाल मार्गावर हरिसालपासून सुमारे दोन ते अडीच किलोमीटर आधी डावीकडं जाणाऱ्या तरुबंदा, बेलकुंड येथून थेट अकोला जिल्ह्यातील अकोटकडे जाणाऱ्या रस्त्याला धारणीकडून येणारा मार्ग जुळतो. पुढे हा मार्ग अकोटकडं वळत असताना त्याच ठिकाणी अचलपूर, धामणगाव गढी आणि खोंगडा या गावापासून येणारा मार्ग जिथे जुळतो त्या ठिकाणी व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारालगत वडाच्या झाडाखाली राजदेव बाबांची छोटीशी मूर्ती स्थापित आहे. या ठिकाणाला लागूनच वनविभागाचा कॅम्प देखील आहे.
बिडी अर्पण करण्याची श्रद्धा : या ठिकाणी येणारे आदिवासी बांधव आपली वाहनं थांबवून राजदेवबाबांच्या तोंडात बिडी किंवा सिगारेट ठेवून ती पेटवतात. विशेष म्हणजे या मूर्तीचं तोंड उघडं असून त्यात बिडी सहज बसते. बिडी अर्पण केल्यानं मनोकामना पूर्ण होतात आणि या घनदाट धोकादायक जंगलातील प्रवास सुरक्षित होतो अशी श्रद्धा आदिवासी भाविकांची आहे.
मूर्तीचे स्वरूप विलक्षण : राजदेवबाबांची मूर्ती अत्यंत वेगळी आहे. अगदी दीड ते दोन फुटांची ही मूर्ती असून या मूर्तीचे पाय वाघासारखे आहेत तर चेहरा पक्षी आणि मानवाच्या मिश्र स्वरूपा सारखा भासतो. या मूर्तीचं तोंड उघडं आहे, ज्यात बिडी ठेवली जाते. या मूर्तीभोवती माकडांचा वावर कायम असतो आणि भाविकांनी ठेवलेल्या बिड्या नेहमी या ठिकाणी दिसतात.
परंपरा आणि आदिवासी संस्कृती : राजदेवबाबाला बिडी अर्पण करण्याची परंपरा फार जुनी असून आदिवासी संस्कृतीचा तो भाग आहे. आमची राजदेवबाबांवर प्रचंड श्रद्धा आहे, बिडी अर्पण करण्याची प्रथा पूर्वापार चालू आहे. विशेष म्हणजे अनेक कुटुंबं आपल्या घरातील लग्नाची पत्रिका देखील सर्वात आधी या राजदेवबाबाला अर्पण करतात असं खोंगडा वनपरिक्षेत्रातील कर्मचारी दादू कासदेकर यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.
राजमार्ग आणि सुरक्षा चौकी : सातपुडा पर्वत ही नैसर्गिक सुरक्षा भिंत असून या भागातून जाणारा मार्ग हा प्राचीन काळापासून उत्तरेतून दक्षिणेकडं जाणारा राजमार्ग होता, अशी माहिती मेळघाटातील इतिहास अभ्यासक शिवा काळे यांनी दिली. जंगली प्राणी आणि लुटारूंचा धोका या मार्गावर पूर्वी असायचा. त्यामुळं या भागात नरनाळा किंवा गाविलगड या दोन किल्ल्यावर ज्यांचं राज्य होतं त्यापैकी एका सत्तेची या मार्गावर सुरक्षा चौकी असायची. आजही घनदाट आणि बऱ्याच लांबपर्यंत निर्जन असणाऱ्या या भागातून प्रवास करण्याकरता पूर्वी प्रवाशांना संरक्षण देणं हा याच सुरक्षा चौकीचा उद्देश होता. तीनही मार्गावरून येणारे प्रवासी या ठिकाणी थांबायचे. सुरक्षा चौकीवर संरक्षणाकरता ते शुल्क भरायचे. प्रवाशांची संख्या बऱ्यापैकी झाल्यावर त्यांना या मार्गावरून पुढे सोडलं जायचं आणि त्यांना सुरक्षेची हमी या सुरक्षा चौकीवरून दिली जायची. या परंपरेतून या ठिकाणी असणाऱ्या राजदेवबाबाला काहीतरी अर्पण करून पुढे जायचं ही प्रथा प्रचलित झाली असावी जी आज बिडी अर्पण करण्याच्या रूपात जिवंत आहे, असं शिवा काळे यांनी सांगितलं.
मार्गातच बेलकुंड आणि डोलारबाबा : राजदेवबाबाच्या पुढे सुमारे सात ते आठ किलोमीटर अंतरावर बेलकुंड गावाजवळ गडगा नदीच्या पुलाजवळ बेलकुंड बाबाचं स्थान आहे. या बेलकुंड बाबाची मूर्ती देखील राजदेवबाबा सारखीच असून या ठिकाणी देखील बिडी अर्पण करण्याची परंपरा आहे. या मार्गावरून आणखी समोर तारुबांदा मार्गावर डोलार बाबाचंही स्थान आहे. या तिन्ही ठिकाणच्या मूर्ती एकसारख्या असून स्थानिकांच्या मते त्या कुला मामा म्हणजे वाघाच्या प्रतीकात्मक रूपाशी संबंधित आहेत.
जंगलाशी नातं सांगणारी परंपरा : जंगलाचा राजा असलेल्या वाघापासून संरक्षण मिळावं. तो प्रसन्न राहावा यासाठी डॉलार बाबा, बेलकुंड बाबा आणि राजदेव बाबाची पूजा केली जाते. ही परंपरा म्हणजे केवळ पूजा नसून जंगलाची आणि निसर्गाशी असलेल्या आदिवासी नात्याचं प्रतीक आहे अशी माहिती, मेळघाटातील जाणकार राकेश महल्ले यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
टीप - 'ईटीव्ही भारत' कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.
