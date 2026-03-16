देवीला वाहतात केसं; मेळघाटच्या खोल दरीत चिखलाम मातेचं आहे अद्भुत श्रद्धास्थान
तिरुपतीला भाविक ज्याप्रमाणं केस अर्पण करतात, त्याच पद्धतीनं अमरावतीमध्ये देवीला भाविक केस अर्पण करतात. हे मंदिर घनदाट जंगलात असल्यानं वनविभागाच्या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असते.
Published : March 16, 2026 at 5:17 PM IST
अमरावती-डोक्याचे केस कापून किंवा उपटून ते चक्क देवीला वाहण्याची प्रथा मेळघाटात खोल दरीत असणाऱ्या चिखलाम मातेच्या ठिकाणी पाहायला मिळते. चिखलदरा तालुक्यात दुर्गम ठिकाणी वसलेल्या रायपूर गावापासून सुमारे दहा किलोमीटर जंगलच्या आतमध्ये खोल दरीत चिखलाम मंदिर आहे. हे ठिकाण आदिवासी बांधवांच्या श्रद्धेचं अत्यंत महत्वाचं केंद्र मानलं जातं.
दरीतून वाहणारा मोठा नाला, सभोवताली उभे असलेले वडाचे ,सागवानाचे आणि इतर वृक्ष यासोबतच दूरवर पसरलेल्या वडाच्या झाडांच्या पारंब्या यामुळं हा परिसर अत्यंत निसर्गरम्य दिसतो. हे जंगल इतकं दाट आहे की अनेकदा या दरीत सूर्यप्रकाशही थेट पोहोचत नाही. आदिवासी बांधवांचं खास श्रद्धास्थान असणाऱ्या चिखलाम देवी आणि देवीचं मंदिर असणाऱ्या परिसरासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत' चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
देवीच्या दर्शनासाठी हवी व्याघ्र प्रकल्पाची परवानगी- चिखलाम देवीवर मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची अपार श्रद्धा आहे. आपला नवस पूर्ण करणारी, कुटुंबाला सुख समृद्धी देणारी अशी या देवीची ख्याती आहे. मात्र, हा परिसर अतिशय संवेदनशील असल्यामुळं येथे कुणालाही मुक्तपणे येण्याची परवानगी नाही. भाविकांना दर्शनासाठी व्याघ्र प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. त्यांच्या नियमांचं काटेकोर पालन करावं लागतं, अशी माहिती चिखलाम देवी मंदिर परिसरात असणाऱ्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॅम्पवर तैनात असणारे चौकेदार चतुर धुर्वे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
जंगलात शांततेचा नियम- मंदिर परिसरात कोणत्याही प्रकारे आग लावणं, चूल पेटवणं किंवा अंगार लावण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. मोठ्या आवाजात आरती करण्यास, टाळ्या वाजवणे यालाही मनाई आहे. या परिसरात वाघ अस्वल बिबट्या, रानगवे यांसारखे वन्यप्राणी मोठ्या संख्येनं आढळतात. आवाज किंवा धुरामुळं मधमाशा विचलित होऊन हल्ला करण्याचा धोकादेखील असतो. त्यामुळं या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांनी केवळ शांततेत पूजा करून परत जाणं हा या परिसरात व्याघ्र प्रकल्पाच्या वतीनं नियम करण्यात आला आहे.
व्याघ्र प्रकल्प कर्मचाऱ्यांची कडक देखरेख- व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत या परिसराच्या संरक्षणासाठी मंदिर असणाऱ्या दरीच्या वरच कॅम्प उभारला आहे. या कॅम्पवर दोन-तीन कर्मचारी दिवस रात्र तैनात असतात. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसोबत व्याघ्र प्रकल्पाच्या या कॅम्प वरील चौकीदारही असतो. पूजा झाल्यानंतर भाविकांना सुरक्षितपणे पुन्हा जंगल मार्गे रायपूरकडे परत पाठवलं जातं.
चैत्र महिन्यात वाढते गर्दी- प्रत्येक सोमवारी आणि मंगळवारी रायपूर आणि लगतच्या परिसरातील काही गावांमधून दोन-चार कुटुंब देवीच्या दर्शनाला येतात. अखजी आणि चैत्र महिन्यात चिखलाम मातेच्या दर्शनाकरिता गर्दी वाढते. धारणी, चिखलदरा तसेच अमरावती तालुक्यातील आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी येतात. लगतच्या मध्यप्रदेशातील आदिवासीदेखील चैत्र महिन्यात या देवीच्या दर्शनासाठी येतात. चैत्र महिन्यात या भागात भाविकांची गर्दी जरा वाढत असल्यानं व्याघ्र प्रकल्पाचे कर्मचारी विशेष बंदोबस्त ठेवतात. शांततेत दर्शनाची व्यवस्था केली जाते, असेदेखील चतुर धुर्वे यांनी सांगितले.
अशी केली जाते देवीची पूजा- चिखलाम मातेला भाविकांकडून विविध नवस अर्पण केले जातात. विशेषतः महिलांकडून केस अर्पण करण्याची प्रथा आहे. हे केस हाताच्या मुठीत येतील तितके डोक्यावरून उपटून देवीला वाहिले जातात. याशिवाय हळद कुंकू, बांगड्या, ओढणी, झेंडा, चांदीचे जोडवे आणि अंगठ्यादेखील देवीला अर्पण केला जातात. नवस पूर्ण झाल्यानंतर भाविक सोमवारी किंवा मंगळवारी या ठिकाणी येऊन पूजा करून नवस फेडतात.
देवीला कोंबडा वाहण्याची प्रथा- देवीला केलेला नवस पूर्ण झाल्यावर आदिवासी बांधव चिखलाम मातेच्या दर्शनाला येतात. त्यावेळी तेसोबत देवीला वाहण्यासाठी कोंबडा आणतात. याच ठिकाणी कोंबडा कापला जातो. मात्र, कोंबडा शिजवणे किंवा इतर स्वयंपाक वगैरे करण्याची परवानगी या ठिकाणी नाही. यामुळं देवीला अर्पण केलेला कोंबडा भाविक सोबत परत नेतात. आपल्या गावाच्या वेशीजवळ तो शिजवून प्रसाद म्हणून खातात. अनेकदा घरी जाऊनदेखील देवीचा प्रसाद म्हणून हा कोंबडा शिजवून खाल्ला जातो, असं चतुर धुर्वे यांनी सांगितलं.
