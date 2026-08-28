साईचरणी भक्ताची अनमोल भेट! हिरेजडीत सोन्याचे दोन ब्रोच अर्पण; किंमत किती?
रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमेचे औचित्य साधून गुजरातमधील वडोदरा येथील साईभक्त तीर्थकुमार पटेल यांनी साईबाबांच्या चरणी हिरेजडीत सोन्याचा ब्रोच अर्पण केला.
Published : August 28, 2026 at 5:37 PM IST
शिर्डी : देश-विदेशातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीतील साईबाबांच्या चरणी भाविकांकडून नेहमीच श्रद्धेनं मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या जातात. सोन्या-चांदीच्या वस्तूंसह विविध कलात्मक आणि आकर्षक वस्तू अर्पण करण्याची परंपरा गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे.
रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमेचे औचित्य साधून गुजरातमधील वडोदरा येथील साईभक्त तीर्थकुमार पटेल यांनी साईबाबांच्या चरणी हिरेजडीत सोन्याचा ब्रोच अर्पण केला. 31 ग्रॅम वजनाच्या या ब्रोचची अंदाजे किंमत 4 लाख 50 हजार रुपये असून त्यावर आकर्षक नक्षीकाम करण्यात आलं आहे.
साईचरणी हिरेजडीत सोन्याचा ब्रोच अर्पण : दरम्यान, दिल्लीचे रहिवासी आणि सध्या इटलीत वास्तव्यास असलेले साईभक्त सतीश कुमार चान्ना यांनीही साईबाबांच्या चरणी हिरेजडीत सोन्याचा ब्रोच अर्पण केला. 75 ग्रॅम वजनाच्या या ब्रोचची किंमत 11 लाख 19 हजार रुपये असून त्यावर नयनरम्य नक्षीकाम करण्यात आलं आहे.
दोन्ही साईभक्तांनी श्रद्धेनं हे मौल्यवान ब्रोच साईचरणी अर्पण केलं. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी देणगीदार भक्तांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला. संस्थानच्या वतीनं देणगीदारांचे आभारही व्यक्त करण्यात आले.
बाबांच्या कृपेने संसार सुखी- तीर्थकुमार पटेल : साईभक्त तीर्थकुमार पटेल यांनी साईबाबांवरील श्रद्धेसोबतच शिर्डीशी असलेलं आपलं भावनिक नातं व्यक्त केलं. 1998 मध्ये पहिल्यांदा शिर्डीत आलो. त्यानंतर बाबांच्या बोलावण्याने दरवर्षी नियमितपणे दर्शनासाठी शिर्डीत येत आहे. कधी-कधी वर्षातून दोन वेळाही शिर्डीला येण्याचा योग येतो, असं त्यांनी सांगितलं.
“बाबांवर आमची अपार श्रद्धा असून, त्यांच्याच कृपेनं आमचा संसार सुखी आणि स्थिर आहे. दोन्ही मुले चांगल्या ठिकाणी शिक्षण घेत असून, नोकरीही चांगल्या ठिकाणी करत आहेत. आयुष्यात आता कसलीही उणीव उरलेली नाही,” अशा शब्दांत पटेल यांनी साईबाबांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.
1998 मध्ये पहिल्यांदा शिर्डीत आलो, त्यावेळची शिर्डी आणि आजची शिर्डी यामध्ये मोठा बदल झाला आहे. साई मंदिराचा परिसर, दर्शन व्यवस्था तसेच भाविकांच्या सोयी-सुविधांमध्ये साईबाबा संस्थानने अभूतपूर्व सुधारणा केल्या आहेत. देश-विदेशातून येणाऱ्या लाखो भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी संस्थानकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
जगभरातून भाविक साईबाबांच्या चरणी श्रद्धेनं दान अर्पण करतात. या दानाचा संस्थानकडून भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी, साई मंदिराच्या विकासासाठी तसेच समाजकल्याणासाठी योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीनं वापर केला जात असल्याचं पाहून समाधान वाटतं, असं सांगत पटेल यांनी संस्थानच्या कारभाराचं कौतुक केलं.